Le discours du Trône constitue une feuille de route claire pour le présent et l'avenir

Les composantes de la Chambre des représentants se sont réunies sous la présidence de Habib El Malki, président de la Chambre, à la suite du discours Royal à l'occasion du 21ème anniversaire de l'accession de S.M le Roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres.

En cette occasion, le président de la Chambre des représentants, le bureau de la Chambre, les présidents des groupes et du groupement parlementaires et les présidents des commissions permanentes ont salué le contenu du discours Royal et l’ont considéré comme une feuille de route claire aussi bien pour le présent que pour l'avenir.

Elles ont mis en exergue les messages majeurs contenus dans le discours de S.M le Roi dans ses différentes dimensions humaine, sociale, économique et institutionnelle, ainsi que les leçons très significatives reflétées par ces messages visant à endiguer la crise et à en réduire les répercussions selon une vision stratégique et un plan d’action rigoureux pour une économie forte et harmonieuse et une justice sociale et spatiale.

Tout en passant en revue le contenu du discours Royal historique, les composantes de la Chambre ont loué tout particulièrement l’intérêt bienveillant que porte S.M le Roi à son peuple, sa santé et sa sécurité, en suivant et en dirigeant les différents organes de l’Etat pour limiter les répercussions de la pandémie et mobiliser tous les moyens au profit des citoyens.

Le président et les composantes de la Chambre des représentants ont également salué l'attention particulière accordée à la protection sociale en faveur de tous les Marocains et l'appel du Souverain pour une réforme en profondeur des systèmes et programmes sociaux selon un calendrier, un cadre juridique et des options de financement précis.

Après avoir examiné le contenu du discours Royal, les organes de la Chambre ont affirmé leur implication dans cette vision dans le cadre des prérogatives constitutionnelles de la Chambre à travers un contrôle efficace et permanent du gouvernement et de toutes les institutions concernées par ces chantiers. La mobilisation est par ailleurs de mise pour que soient édictées les législations appropriées au système de santé. Le Parlement, rappelle-t-on, a également formé un groupe de travail thématique, en plus des législations concernant le développement économique et social en général.

Le président de la Chambre des représentants et toutes les composantes de la Chambre ont également affirmé leur volonté de tirer profit des acquis importants réalisés grâce aux initiatives de S.M le Roi aux niveaux africain, régional et international, et ce à travers une diplomatie parlementaire efficace imprégnée d’un esprit de loyauté envers les amis du Maroc dans les différents continents et au sein des organisations parlementaires régionales, continentales et internationales.