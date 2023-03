Le dirham s’apprécie par rapport au dollar

Le dirham s'est apprécié par rapport au dollar, selon la note d’Attijari Global Research (AGR) « Weekly Mad Insights – Currencies » de la période du 27 février au 3 mars 2023.



La paire USD/MAD a baissé ainsi de 0,14% passant de 10,41 à 10,39, souligne AGR, notant que cette évolution s’explique par un effet panier de -0,13% en lien avec l’appréciation de l’euro cette semaine.



L’effet marché demeure quasi-neutre, relève AGR, précisant que les spreads de liquidité du dirham sont restés quasi stables cette semaine à 3,35%.



Pour leur part, les flux imports demeurent toujours plus importants que les flux exports. Ces spreads élevés exercent des pressions sur le dirham.

"Ils se justifient par la persistance du contexte inflationniste à l’échelle internationale", explique la même source.



Par ailleurs, la volatilité de la paire EUR/USD reste principalement sensible à l’évolution de l’inflation aux Etats-Unis et en zone euro. "Nous recommandons aux exportateurs en dollar de réduire leur exposition aux opérations de couverture à CT afin de bénéficier de la stabilité ponctuelle de la paire USD/MAD", indiquent les analystes d'AGR.