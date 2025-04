Le développement des relations bilatérales au centre d’entretiens russo-marocains à Moscou

Les moyens de développer davantage les relations d'amitié entre la Russie et le Maroc ont été au centre d’un entretien, lundi à Moscou, entre le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique et vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, et l'ambassadeur du Maroc en Russie, Lotfi Bouchaara.



Au cours de cet entretien, les deux parties ont abordé "les questions d’actualité liées au développement progressif des relations traditionnellement amicales entre la Russie et le Maroc", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.



Il a également été question du maintien d'un dialogue politique régulier sur la situation dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, "sur la base des principes fondamentaux du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU", a poursuivi le ministère russe.