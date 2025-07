Dans l’élan de la mobilisation ittihadie : Le 12ème Congrès sera celui du renouveau politique et organisationnel de l’USFP

Plus de 42.000 nouvelles demandes d’adhésion ont été enregistrées, chiffre qui devrait encore accroître, dixit le Premier secrétaire



La réunion du Conseil national de l’USFP, qui s’est tenue samedi dernier au siège central du parti à Rabat, constitue une étape majeure dans la préparation du 12e Congrès national du parti de la Rose, prévu en octobre prochain.Dans un climat empreint d’enthousiasme et de détermination, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a présidé cette session ordinaire, organisée immédiatement après la clôture des travaux de la commission préparatoire et qui a été consacrée principalement à faire le point sur l’état d’avancement des préparatifs pour le prochain Congrès.Dans son allocution lors de cette session, le dirigeant ittihadi a mis l’accent sur la dynamique organisationnelle que connaît actuellement l’USFP, qui suscite l’admiration de tous. Il a assuré que les militants ittihadis sont convaincus que le prochain Congrès national insufflera un nouveau souffle au parti de la Rose en vue des prochaines échéances.Pour lui, le prochain Congrès national constituera une étape majeure de renouveau tant politique qu’organisationnel pour le parti de la Rose. Il a appelé les militants à se préparer activement aux défis organisationnels, politiques et électoraux à venir, en faisant preuve de responsabilité collective et d’esprit d’équipe.Driss Lachguar a également exprimé sa fierté quant au niveau élevé des documents du congrès, fruits du travail assidu des commissions thématiques issues de la commission préparatoire présidée par Youssef Aïdi. Ces rapports, présentés lors de la réunion, témoignent selon lui d’une maturité politique et d’une préparation collective prometteuse, incarnant une véritable capacité à projeter l’avenir avec confiance.Il a fait savoir que, depuis le lancement des préparatifs du Congrès national, 40 congrès provinciaux ont déjà été tenus, tandis que 18 autres sont programmés. Pour 16 provinces, les dates restent encore à définir en coordination avec la direction de l’USFP.Parallèlement, le Premier Secrétaire a annoncé que plus de 42.000 nouvelles demandes d’adhésion ont été enregistrées, chiffre qui devrait encore accroître. Cette tendance traduit, selon lui, un regain d’intérêt pour l’USFP et une confiance rénovée en tant qu’acteur politique national majeur.Même si cette session a été consacrée essentiellement aux préparatifs pour le prochain Congrès national, le dirigeant ittihadi a tenu à évoquer des problématiques qui préoccupent profondément les citoyens.Dans ce sens, le Premier secrétaire a lancé un appel pressant au gouvernement pour accélérer la réalisation des projets liés à la gestion de l’eau. Il a alerté sur la situation «catastrophique» que vivent plusieurs régions du Maroc, notamment dans le Nord, l’Est et le Sud, durement touchées par une sécheresse persistante.Pour lui, la sécurité hydrique est devenue une question stratégique d’une importance vitale, liée au droit fondamental à la vie, qui nécessite une action rapide pour garantir l’approvisionnement en eau potable et en eau d’irrigation, en particulier pour les agriculteurs et les zones rurales.Driss Lachguar a également évoqué les profondes mutations issues des élections de 2021, pointant du doigt un déséquilibre manifeste dans les institutions, notamment au sein du Parlement. Il a déploré que «pour la première fois dans l’histoire parlementaire», il soit impossible de former une commission d’enquête à cause de l’hégémonisme gouvernemental et du manque d’équilibre institutionnel. Ce phénomène, selon lui, constitue un «signal inquiétant» qui mérite une réflexion constitutionnelle approfondie.Par ailleurs, Driss Lachguar a rendu hommage au travail effectué par les deux Groupes parlementaires du parti au Parlement, soulignant leur rôle déterminant dans la défense des causes sociales et des droits fondamentaux. Il a également salué la contribution des médias du parti, qui continuent à s’affirmer comme une force de vérité face aux tentatives de désinformation et aux intrigues politiques.