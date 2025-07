CEA-ONU : Le Maroc réaffirme son engagement en faveur de la coopération Sud-Sud comme levier d'autonomisation du continent africain

Le Royaume du Maroc a réaffirmé, vendredi à Addis-Abeba, son engagement en faveur de la coopération Sud-Sud comme levier d’autonomisation du continent africain.



Intervenant lors de la réunion ministérielle inaugurale du Bureau de la 57e session de la Commission économique pour l’Afrique (COM57), l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA-ONU), Mohamed Arrouchi, a réaffirmé l’engagement constant du Royaume en faveur de la coopération Sud-Sud, érigée en levier stratégique pour l’autonomisation du continent africain, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Le diplomate a évoqué le recul observé de la coopération internationale, notant que cette tendance, exacerbée par la régression du multilatéralisme, interpelle aujourd’hui les pays africains, appelés à repenser leurs modèles de coopération, à reprendre en main leur destin collectif et à oeuvrer à la promotion de la coopération inter-africaine.



Fidèle à la Vision Royale, le Maroc n’a eu de cesse de plaider pour une coopération Sud-Sud active, solidaire et pragmatique, fondée sur des actions concrètes, notamment sur le continent africain, a-t-il enchaîné, précisant que cette orientation stratégique repose sur la conviction profonde que l’Afrique dispose de tous les ingrédients nécessaires – richesse en ressources naturelles, jeunesse de sa population, potentiel économique considérable – pour une véritable autonomisation.



M. Arrouchi a dans le même sens souligné que l’heure était venue pour l’Afrique de renforcer ses chaînes de valeur régionales, de valoriser ses complémentarités internes et de rompre avec la logique du repli et du "chacun pour soi", en vue de concrétiser l’ambition légitime d’un continent uni, souverain et maître de son développement.



A noter que la réunion ministérielle inaugurale du Bureau de la COM57 a examiné les préparatifs de la prochaine session de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique, prévue au Maroc en 2026.