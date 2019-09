Le dernier adieu à Abderrahmane El Azzouzi

Une foule immense a assisté avant-hier aux obsèques d’Abderrahmane El Azzouzi, ex-secrétaire général de la Fédération démocratique du travail (FDT) et membre dirigeant de l’USFP, décédé mercredi dernier dans une clinique casablancaise.

Après les prières d'Al-Asr et de l’Absent à la mosquée Achouhada, le cortège funèbre, précédé par les membres du Bureau politique de l’USFP, du Bureau central de la FDT et de plusieurs leaders syndicaux, politiques et associatifs, s’est dirigé vers le cimetière où le fils de Tayeb Mounchid a prononcé une touchante oraison funèbre évoquant les qualités du regretté.

Décédé à l’âge de 75 ans, Abderrahmane El Azzouzi a fait partie de la première génération qui a intégré le monde syndical suite à son engagement politique au sein du parti de la Rose. Il fut, aux côtés d’Omar Benjelloun, Mustapha El Karchaoui, Saad Allah et Ahmed Ben Abed, l’un des premiers à avoir créé le syndicat de l’enseignement en 1962.

Il fut également un militant dévoué à sa cause et il a payé un lourd tribut puisqu’il fut arrêté et torturé lors des années soixante, soixante-dix et quatre-vingt.

Au milieu des années soixante-dix, il a participé, aux côtés d’autres leaders syndicaux comme Noubir El Amaoui, à la création de la Confédération démocratique du travail avant d’assumer plusieurs responsabilités au sein de cette centrale syndicale.

Il a aussi participé à la création de la FDT qu’il a dirigée après sa naissance en 2003.