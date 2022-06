Le derby privé de son public mais pas de son enjeu

Après la reprise hier, la Botola Pro D1 de football se poursuivra ce jeudi avec la tenue des matches comptant pour la 25ème journée qui sera rehaussée par le derby casablancais Raja-WAC qui se déroulera, au grand dam des supporteurs des deux parties, à huis clos, à partir de 17 heures au Complexe sportif Mohammed V.



Une opposition à grand enjeu entre des Rouges, leaders et fraîchement vainqueurs de la Ligue des champions d’Afrique, et des Verts, dauphins qui aborderont cette partie le jour même de la tenue de leur assemblée générale élective.



Avec quatre points d’avance, le Wydad cherchera à bien négocier cette confrontation dans l’espoir de creuser l’écart ou du moins le conserver. Scénario que le Raja tâchera d’avorter car, à cinq manches de la fin de l’exercice, seule la victoire se veut comme option si le club veut préserver ses chances dans la course au titre.



Les deux formations ont préparé ce choc dans les meilleures conditions avec des concentrations à Marrakech pour le WAC et à Skhirat pour le Raja, sans omettre que pour motiver les troupes, de conséquentes primes ont été promises.



Comme à l’accoutumée, Saïd Naciri, du côté du Wydad, s’est dit prêt à casser sa tirelire pour inciter son équipe à gagner ce derby, tout comme le nouveau venu, Aziz Badraoui, devant être élu président du Raja aujourd’hui, tenté plus que tout autre Rajaoui par une victoire en vue de bien entamer son parcours aux commandes du club.



Ça promet une sacrée empoignade entre ces deux grosses écuries du football national qui auront l’occasion de s’affronter une troisième fois cette saison en quarts de finale de la Coupe du Trône.



En plus du match Raja-WAC, la soirée de jeudi verra la programmation de deux autres rencontres qui ne manqueront point d’intérêt. A partir de 17 heures au stade municipal de Berkane, la Renaissance locale, lauréate de la Coupe de la Confédération, aura fort à faire devant un DHJ qui reste sur une série de contre-performances et dont la dernière victoire remonte à la 16ème journée devant l’Olympique de Safi, le 4 février dernier.



Au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, l’ASFAR recevra le HUSA, match dont le coup d’envoi sera donné à 21h30. Avec un léger avantage pour les Militaires bien partis pour consolider leur troisième place, mais attention tout de même aux Soussis qui, certes, alternent le bon et le moins bon mais qui restent capables de s’en tirer à bon compte.



A signaler que le bal de cette 25ème journée devait être ouvert, comme précité, hier par les matches opposant l’IRT au FUS, la JSS au RCOZ, le MCO au CAYB, le MAS à l’OCS et l’OCK au SCCM.



Mohamed Bouarab