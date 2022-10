Le derby à l’affiche. Le show retrouve son public

Le Complexe sportif Mohammed V de Casablanca sera, ce dimanche à partir de 16 heures, le théâtre du 133ème derby qui, cette fois, entrera dans le cadre de la mise à jour (6ème journée) du calendrier de la Botola Pro D1 de football.



Une opposition vivement attendue puisqu’elle marquera le retour du public après trois saisons de huis clos. Le derby de l’édition 2022 du championnat à la différence des précédents interviendra en début de saison, tout en gardant toute son importance en termes de quête de points.



Après cinq manches, le parcours des deux protagonistes n’est pas le même : Le Wydad a entamé l’exercice du bon pied, avec trois victoires contre deux nuls, ce qui lui vaut d’occuper la seconde place au classement général. Quant au Raja, son entame a été ponctuée par des contre-performances, mais le club a pu rectifier le tir lors de ses dernières sorties sans pour autant convaincre au niveau du jeu proposé.



Pour le derby, toutes ces données se trouvent reléguées au second plan, puisque le choc s’est toujours joué sur de petits détails. Une confrontation à placer donc sous le signe de l’équilibre et que chaque partie ne voudra surtout pas perdre.



Côté effectif, le WAC devra faire sans deux joueurs clés, Jalal Daoudi, convalescent, et Badii Aouk, suspendu après avoir écopé d’un carton rouge contre l’IRT. Néanmoins, le champion en titre devra récupérer une pièce maîtresse de l’effectif, Zouheir Moutaraji, qui revient de blessure et qui fut épargné par le coach Lhoucine Ammouta afin qu’il soit au meilleur de sa forme pour ce match qui se jouera certainement à guichets fermés. Pourvu que les excités se tiennent à carreau afin de ne pas gâcher le spectacle.



Du côté des Verts, l’entraîneur tunisien Moundir Lekbiyer, qui disputera son premier derby, est conscient de l’âpreté de la tâche et se veut décidé à mener ses poulains à bon port. Le Raja, qui a préparé cette confrontation du côté de l’Académie du club, pourra compter sur le retour de Jamal Harkass, rétabli de sa blessure.



Un derby qui s’annonce donc sous de bons auspices et le vainqueur gagnera davantage en confiance, élément capital en vue d’aborder la suite de l’exercice post-Mondial dans de bonnes dispositions.



En plus de la rencontre WAC-Raja, un deuxième match de mise à jour comptant pour cette 6ème manche est prévu ce samedi à partir de 20h00 au stade Bachir de Mohammedia entre la JSS et la RSB. La mission de la formation de Soualem, qui reste sur une victoire en déplacement face au MCO, ne sera pas facile devant une équipe berkanie au pied du mur, sommée plus que jamais à relancer sa machine. En tout cas, la mauvaise passe a trop duré et le premier à être conscient de ce fait est l’entraîneur du club, Abdelhak Benchikha, qui a manifesté son intention de quitter la demeure, mais le bureau dirigeant veut que le technicien algérien reste aux commandes le temps d’y voir plus clair. Autrement dit, un changement de coach ne saurait tarder.



Il convient de signaler en dernier lieu que le troisième match en retard (6ème journée) devait avoir lieu vendredi entre le SCCM et l’ASFAR.



Mohamed Bouarab



Programme

Mise à jour

Samedi à 20h00

JSS-RSB au stade Bachir à Mohammédia

Dimanche à 16h00