Le demandeur du visa Schengen présumé de mauvaise foi jusqu’à preuve du contraire

«Hogra (injustice), mauvais accueil, rabaissement, humiliation… ». C’est ainsi que plusieurs internautes ont qualifié, sur le site de hespress.com, les conditions d’accueil et d’obtention du visa Schengen. Selon eux, un demandeur de visa fait l’objet de délais d’attente très longs, doit fournir un nombre incalculable de documents, s’acquitter de frais élevés et subir un accueil inqualifiable et indigne de représentants diplomatiques de pays qui se disent respectueux des droits de l’Homme. Et en cas de rejet de son dossier, il n’a pas droit à une motivation du refus, ni à la restitution de ses frais de dossier.

Pis, les Marocains n’ont pas aujourd’hui la possibilité de déposer des dossiers de visa et notamment ceux d’entre eux qui désirent partir vers la France, l’Espagne et l’Italie. Les prises de rendez-vous auprès des deux prestataires de service au Maroc des représentations consulaires européennes, BLS International et TLS Contact, ne sont plus possibles qu’à partir du mois d’août, voire septembre.

Pour Mounia Boucetta, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, la responsabilité de cette situation incombe aux Marocains eux-mêmes.

Intervenant lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants tenue lundi dernier, elle a estimé que s’il y a de mauvaises conditions d’accueil dans les représentations diplomatiques et consulaires étrangères, c’est à cause de la forte affluence et du non-respect par nos concitoyens des mesures de sécurité. Ce qui crée, selon elle, le désordre et nuit aux conditions d’accueil. Concernant la restitution des frais de dossiers en cas de refus, elle a précisé que son département est concerné par les conditions d’octroi de visas et que la procédure de recouvrement est une question qui relève des attributions des pays concernés.

Même son de cloche de la part de Claudia Wiedey, ambassadeur de l’Union européenne au Maroc qui a déclaré, lors d’une conférence organisée dernièrement à Rabat, que les Marocains n’ont pas de problèmes de visa Schengen et que le Royaume est le 8ème pays au monde par rapport au nombre des demandes de visas. « En 2017, 614.000 dossiers ont été déposés, soit une hausse de 10% et le taux de refus n’avait pas dépassé les 15%», a-t-elle indiqué tout en précisant qu’il y a des discussions entre l’UE et le Maroc pour établir des régimes de visa plus souples.

Qu’en est-il des conditions strictes établies pour le traitement des demandes de visas introduites par les ressortissants des pays tiers et des pressions exercées sur ces même pays pour les inciter à coopérer en matière de retour et de réadmission ? L’ambassadeur de l’UE nie toute pression et balaie du revers de la main toute demande européenne de construction éventuelle de centres d’accueil au Maroc.

Pour Claudia Wiedey, l’UE accompagne le Royaume dans sa nouvelle politique et sa stratégie de migration et d’asile à travers les programmes d’intégration des migrants sur place et le contrôle des frontières avec comme objectif de réduire les flux migratoires vers l’Europe.

Pourtant, ni notre secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères ni l’ambassadeur de l’Union européenne au Maroc n’ont jugé utile de rappeler que le visa Schengen est plus qu’un simple document facilitant l’accès des étrangers à l’UE, mais il s’agit bel et bien, et surtout, d’un moyen, comme l’ont bien expliqué Elspeth Guild et Didier Bigo dans leur article « Schengen et la politique des visas », de tenir à distance ces étrangers et de mettre à l'écart les « indésirables », en les empêchant de voyager.

Selon ces deux chercheurs, un visa permet théoriquement à une entité souveraine d'exercer un contrôle sur les entrées en provenance de pays tiers. Des contrôles qui sont souvent douteux car fortement influencés par des fantasmes et des peurs qui portent atteinte au droit de tous à la libre circulation. Ceci d’autant plus que les conditions d'octroi des visas ne sont pas claires et personne ne sait si elles répondent à des logiques diplomatiques d'Etat à Etat ou à une relation entre des règles de droit et un individu étranger en particulier. Idem pour les pièces à fournir et les procédures de contrôle qui changent d'un consulat à l'autre. Ainsi, si certains demandent de nombreux documents et ont une conception extensive du contrôle et de la notion de faux document, d'autres en demandent peu et les vérifient rapidement. Le même visa - Schengen - peut être obtenu dans des conditions très différentes, et ce au sein du même pays d'origine. « Ce qui suscite un sentiment d'injustice et d'arbitraire chez ceux à qui l'on a refusé le visa et ils évoquent tous le terme de loterie », commentent Elspeth Guild et Didier Bigo. D’autant plus qu’il n’y a pas de critères clairs et transparents indiquant à qui on refuse la délivrance du visa, pourquoi et comment.

Ils précisent, en outre, que la part d'appréciation des agents consulaires est en pratique limitée par l'obligation qu'ils ont de contacter de nombreux autres employés du consulat (attachés de sécurité dans le cas français) et surtout les autorités centrales nationales de leur pays, voire celles d'autres pays que le leur. Ils ajoutent que la coopération consulaire locale a tendance à fabriquer des critères ad hoc entre ceux qui méritent le visa et ceux qui ne le méritent pas. « On peut dès lors s’interroger sur la validité de ces échanges d'information et sur les procédures de contrôle qui pourraient être mises en place pour vérifier l’état des informations qui circulent. On peut aussi se demander si le silence sur ce point ne relève pas du rôle que serait dans ce cas amenée à jouer la Commission européenne », s’est-il demandé.

Les deux chercheurs affirment que l’obtention du visa n’est pas la fin du calvaire des étrangers puisqu’il ne permet pas au demandeur d’arriver où il le désire et de voyager librement sur tout le territoire de l’espace Schengen. Il ne peut arriver la plupart du temps que dans son pays de destination principale et il sera souvent sujet au contrôle lors du franchissement des frontières intérieures s'il se déplace par avion ou en groupe. Et beaucoup de Marocains en savent quelque chose.

C’est le cas d’Abdelkader Hakkou, professeur marocain et vice-président de l'Université Mohammed Premier, qui s’est retrouvé placé, en 2017, dans un centre fermé, dès son arrivée à l'aéroport de Charleroi alors qu’il était venu en Belgique pour participer à un projet de coopération avec l'Université libre de Bruxelles (ULB). Et pour cause : le professeur a été placé dans le centre parce qu’il ne pouvait pas démontrer qu’il avait suffisamment d’argent liquide sur lui pour financer l’entièreté de son séjour en Belgique. C’est l’histoire aussi, bien qu’elle soit presque irréelle, voire incroyable mais triste d’un couple de retraités marocains invités au baptême de leur petite-fille en Belgique en 2016 et qui ont été jetés plusieurs jours durant dans un centre fermé de l’aéroport de Charleroi avant d’être expulsés vers le Royaume. Motif : ils n’ont pas présenté de preuves patentes de leurs « moyens de subsistance ». « Parler de visa uniforme est plus un voeu qu'une réalité pratique », ont conclu Elspeth Guild et Didier Bigo.

De son côté, Hocine Zeghbib, maître de conférences HDR de droit public honoraire à l’université Paul Valéry – Montpellier III, nous a expliqué que la politique du visa est un instrument ancien mais qui trouve sa pleine puissance à l’occasion du deuxième âge des migrations (fin du XXème siècle et début du XXIème siècle) durant lequel les motifs de migration et de circulation recouvrent des situations juridiquement inédites. « La montée en puissance de l’usage du visa d’entrée depuis le milieu des années 80 est corrélative à cette complexification des motifs de migration. Dans ces circonstances, l’exigence du visa en tant que formalité obligatoire, préalable et déterritorialisée est devenue la pièce maîtresse de la politique de contrôle à distance des flux migratoires », nous a-t-il indiqué. Et de préciser : « Tout se passe alors comme si l’Etat de destination se substituait à l’Etat de départ pour imposer une sorte « d’autorisation de sortie du territoire ». S’opère, symboliquement, une sorte de substitution de souveraineté, celle-là même au nom de laquelle les Etats prétendent s’interdire toute ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres ».

Notre source estime que comme il est impossible de quitter légalement le territoire d’un Etat si l’on n’est pas en possession d’un visa d’entrée sur le territoire d’un autre Etat, l’effectivité de la liberté de circulation consacrée par la Déclaration universelle des droits de l’Homme se trouve- mise en échec pour les 2/3 de l’humanité. « A titre d’exemple, un Japonais peut voyager sans visa dans 190 pays alors qu’un Somalien ne peut le faire que dans 32 pays. Pour le Maghreb, un Tunisien peut entrer sans visa dans 66 pays, un Marocain dans 61 pays, un Mauritanien dans 58 pays et un Algérien dans 50 pays », a-t-il précisé.

Mais comment l'UE gère-t-elle à la fois ses relations de voisinage, ses préoccupations sécuritaires et le respect du droit à la mobilité? «Les relations de voisinage sont orientées en direction des Etats d’Europe non-membres de l’UE. Par exemple, l’Ukraine, malgré sa situation politique difficile, continue à tenir le rôle de garde-frontières «subventionné». Les préoccupations sécuritaires de l’UE se traduisent par la négociation d’accords comme celui qui a été conclu avec la Turquie en 2016 et, auparavant, par toute une série d’accords bilatéraux incluant un volet «contrôle des migrations» ou, plus précisément, de «gestion concertée des migrations», nous a répondu Hocine Zeghbib. Et de poursuivre : « Les accords d’association contiennent, pour la plupart, des clauses de réadmission, celle des ressortissants d’abord, puis, de plus en plus, celle des « transitants » quelle que soit leur nationalité ».

Concernant la Méditerranée, notre interlocuteur a déclaré que les politiques menées sont beaucoup plus clairement marquées par un aspect sécuritaire élevé. « Ces politiques touchent désormais les Etats subsahariens, le Niger étant un cas emblématique de ces politiques offensives. Dans toutes ces politiques, c’est l’aspect sécuritaire qui prend le dessus sur le droit à la mobilité que l’UE est même en train de remettre en question sur son propre territoire et commence à s’interroger fortement sur la pérennité de l’espace Schengen. La difficile adhésion au Pacte de Marrakech par nombre d’Etats membres de l’UE montre à quel point le droit à la mobilité pose problème alors-même que ce texte est loin de proclamer ce droit », a-t-il conclu.