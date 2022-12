Le défilé "La nuit panafricaine", une ode à la mode du continent

Des créateurs africains de renom ont célébré, vendredi soir au site historique de Chellah, la mode du continent lors du défilé "La nuit panafricaine" dans le cadre de la 14ème édition du Festival international de la mode en Afrique (FIMA).



Ce défilé haut en couleur a été l'occasion pour une vingtaine de créateurs africains aux styles singuliers, venus des quatre coins du continent, de présenter un bouquet de créations diversifiées qui a séduit le public présent.



Des silhouettes gracieuses ont défilé sur le podium tout au long de cette soirée, mettant en avant des créations éclectiques qui rendent hommage au savoir-faire des artisans africains ainsi qu’à la richesse et à la beauté du patrimoine culturel du continent.



Profusion de couleurs vives, de motifs ethniques et de tissus traditionnels comme le bogolan, le pagne, le dan fani ou encore le wax, ces collections sont empreintes d’un mélange de cultures et conçues de manière transversale entre tradition et modernité.



Les festivaliers ont ainsi pu découvrir durant cette soirée les différents univers de couleurs et de formes de ces grands talents à l'avant-garde de la création artistique, qui mettent en valeur la diversité de la culture africaine.



Plusieurs créateurs ont également proposé, sous les ovations d’un public conquis, des collections éco-responsables et éthiques, l’occasion de souligner l’importance de l'éco-responsabilité et de la durabilité dans le domaine de la haute couture.



Organisée du 7 au 10 décembre au site historique de Chellah sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en célébration de "Rabat, capitale de la culture africaine", cette édition du FIMA vise à montrer le potentiel du continent africain dans les domaines de la mode et de la création et d'en faire un hub international en la matière.



Cette manifestation culturelle a également pour objectif de promouvoir l’émergence d’une industrie de la mode africaine et les arts au service du développement, de capitaliser le savoir-faire artisanal traditionnel africain et de faire de l’Afrique un hub de l’industrie de la mode, des arts et de la culture.



Le FIMA a été fondé en 1998 par Alphadi, désigné en 2015 "artiste de la paix pour l'UNESCO", ambassadeur de bonne volonté de la même organisation pour l'innovation et la création africaine et membre des Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU Afrique).