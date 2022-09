Le défi de Hoalid Regragui : Capitaliser sur les acquis et essayer de nouvelles choses

A environ deux mois du Mondial-2022 au Qatar, le nouveau sélectionneur national, Hoalid Regragui semble vouloir capitaliser sur les acquis, tout en ayant un penchant pour essayer de nouvelles choses, un défi qui s'est bien illustré dans sa liste pour les deux matches amicaux contre le Chili et le Paraguay, dévoilée lundi. En effet, cette liste élargie de 31 joueurs comprend des habitués de la sélection sous la houlette de Vahid Halilhod i , prédécesseur de Regragui à ce poste,mais aussi des revenants, comme Hakim Ziyech et Younes Belhanda, un nouveau venu, en l'occurrence Walid Cheddira qui évolue dans le club italien de Bari (SérieB) et cinq joueurs qui évoluent à la Botola ProD1 et représentant les clubs du Wydad et du Raja Casablanca en plus de la RS Berkane. "J’ai établi une liste de 31 joueurs pour pouvoir observer le maximum d’éléments avant la Coupe du Monde pour pouvoir jauger leur niveau et déterminer qui mérite de défendre les couleurs nationales", a déclaré Regragui lors d’une conférence de presse tenue au complexe Mohammed VI de football à Maâmora. L’objectif est, également, d’avoir des informations sur le maximum de joueurs dans différents postes pour pouvoir trouver les bonnes alternatives en cas d’indisponibilité de dernière minute, a expliqué Regragui, qui affirme vouloir garder l’ossature du groupe qui a poinçonné le ticket pour le Mondial et compter sur l’expérience tout en essayant de nouveaux joueurs. "Nous avons veillé à ne pas changer sensiblement le groupe car il ne reste pas beaucoup de temps pour la Coupe du Monde. Maintenant, à nous de détecter les joueurs qui sont en forme et ceux qui sont capables d’apporter un plus", a-t-il affirmé, ajoutant que cette liste n’est pas définitive. "Certains joueurs qui ne sont pas présents dans cette liste peuvent finir par prendre part au Mondial, et viceversa", a-t-il souligné, précisant que ces choix sont dictés par "le système de jeu que j’ai adopté et la nécessité d’avoir sous la main des joueurs expérimentés". Abordant sa stratégie de travail pour préparer le Mondial en si peu de temps, Regragui a indiqué: "On a deux matches pour être prêts, alors on fera le maximum pour atteindre cet objectif. On va essayer des choses, on commettra peut-être des erreurs.Ensuite on observera les joueurs dans leurs clubs pour rattraper le temps perdu". "Sur le plan tactique, ce sont des joueurs de bon niveau qui assimilent bien les consignes. Restera enfin le terrain et c’est là qu’ils doivent nous aider et apporter le plus attendu d’eux", a-t-il ajouté. Interrogé sur le retour de Hakim Ziyech, Regragui a affirmé que quand on a un joueur comme lui, "il faut le mettre dans les meilleures dispositions pour l’aider et de son côté, il doit donner le maximum de lui-même". "C’était simple. Il suffisait de lui demander pour qu’il accepte.Je lui ai parlé en qualité de sélectionneur national. Je lui ai dit que nous avons besoin des meilleurs joueurs et qu’il en fait partie et qu'il est impossible de voir la sélection nationale sans lui au Mondial, mais à condition qu’il soit le joueur combatif et décisif que tout Marocain espère voir", a confié le sélectionneur national. Concernant Abderrazak Hamdallah, Regragui a fait observer qu’il vient de revenir d'une suspension et il a joué un match il y a quelques jours, ajoutant que comme lui, il y a plusieurs joueurs qui méritent d'être dans la liste comme Fajr, Barkouk et autres mais "je dois faire des choix". "Dans cette liste-là, je ne voulais pas opérer trop de changements dans le groupe. De même, nous avons un attaquant qui fait bonne figure à Bari, avec quatre buts en cinq matches, à savoir Walid Cheddira et je veux l’observer de près. Mais dans l'ensemble, la porte reste ouverte à tous les joueurs", a-t-il insisté. Regragui a, également, confié que pour lui, les joueurs de caractère sont un atout pour toute équipe. "Je préfère avoir des joueurs de caractère que des joueurs qui sont absents surle terrain,même s’ils sont disciplinés. Je crois qu’avec les moutons tu ne gagnes rien. Des fois, il faut avoir des lions et des loups, car les joueurs de caractère refusent la défaite", a-t-il expliqué. "Ensuite c’est à moi et au staff de les encadrer et leur faire comprendre que l’équipe passe avant tout et si l’un d'eux dépasse les lignes ou ne pense qu’à lui-même, là il y aurait problème. Mais j’estime que je sais gérer ce genre de situations, qui doivent être réglées en famille. Le plus important en fin de compte est que chaque joueur donne le meilleur de lui-même sur le terrain", a-t-il précisé. Les Lions de l'Atlas affronteront, respectivement, le Chili le 23 septembre à Barcelone et le Paraguay le 27 du même mois à Séville, en prévision de leur participation au Mondial-2022.