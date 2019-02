La Chambre des représentants organise les 6 et 7 février un atelier sur «Le contrôle a posteriori de la mise en œuvre des lois sensibles au genre».

Trois thèmes seront débattus durant la première journée de cet atelier organisé en partenariat avec la Fondation Westminster pour la démocratie et auquel prendront part des parlementaires marocains, des représentants des Parlements amis, des responsables gouvernementaux et des experts.

Le premier thème a trait au « Rôle des Parlements dans le contrôle a posteriori de la mise en œuvre des lois : les bonnes pratiques» et le deuxième aux « Outils du contrôle a posteriori de la mise en œuvre des lois et la prise en compte de l’approche genre».

Les participants examineront également les «Exemples d’utilisation du guide parlementaire sur le contrôle a posteriori des lois sensibles au genre : les lois relatives à la lutte contre la violence à l’égard des femmes, exposé des étapes de la mise en œuvre ».

Au cours de la deuxième journée, les participants discuteront des thèmes suivants : « Les étapes du contrôle a posteriori de la mise en œuvre des lois relatives au genre : comment parfaire les instances existantes », «L’approche genre dans le Code du travail », «L’exposé des étapes essentielles selon les groupes de travail » et « Le parachèvement de la rédaction d’une liste des étapes du contrôle parlementaire de la mise en œuvre des lois ».

Des recommandations seront adoptées au terme de cette rencontre.