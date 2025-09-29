Le conseiller spécial du Président Trump réaffirme le soutien des Etats-Unis à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au plan d’autonomie


Libé
Lundi 29 Septembre 2025

Le conseiller spécial du Président Trump réaffirme le soutien des Etats-Unis à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au plan d’autonomie
Massad Boulos, conseiller spécial pour l'Afrique du Président des Etats-Unis, a réaffirmé, vendredi, le soutien de Washington à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au plan marocain d’autonomie comme "la seule base pour une solution juste et durable" à ce différend régional.

Dans un message publié sur la plateforme X suite à une entrevue à New York avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger,   Nasser Bourita, le conseiller américain a indiqué avoir abordé lors de cette rencontre les efforts visant à accélérer le processus politique en vue d’aboutir à une solution définitive au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

M. Boulos a aussi précisé que les discussions ont porté sur les moyens de renforcer le "partenariat stratégique" et "l’alliance" entre Rabat et Washington, au moment où les entreprises américaines "sont en quête d’opportunités d’investissement à travers tout le Maroc, y compris au Sahara"

Le conseiller spécial du président Trump s’est, enfin, réjoui de la poursuite du partenariat solide liant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique.

Dans le sillage de la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, le gouvernement US a annoncé cette semaine qu’il encourage les investissements américains dans les provinces du Sud du Royaume.

"Les Etats-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, et dans le cadre des initiatives mondiales de l'administration Trump visant à promouvoir la diplomatie économique et commerciale, nous sommes heureux d'annoncer que nous allons encourager les entreprises américaines qui souhaitent investir dans cette région du Maroc", a déclaré le secrétaire d'Etat américain adjoint, Christopher Landau.


Lu 22 fois

