Le comité exécutif de la CAF en conclave à Laâyoune

Le Comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) s’est réuni lundi 13 janvier au siège de la FRMF sous la présidence de Fouzi Lekjaa qui a souhaité la bienvenue aux membres présents dont Khadija Ila présidente de la Ligue nationale du football féminin (LNFF) et Taha Mansouri, président de la Ligue nationale du football diversifié (LNFD).

Au cours de cette réunion, M.Lekjaa a passé en revue les grands événements qu’abritera le Maroc dont une journée d’étude sur le développement des infrastructures du football en Afrique avec la participation des associations membres de la CAF et des représentants de la FIFA au mois de février prochain au Complexe Mohammed VI de football. Le Maroc abritera également la réunion du Comité exécutif de la CAF en marge de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de futsal à Laâyoune. A ce sujet, Mouloud Ajef, président de la Commission de futsal et beach-soccer, a dressé un état des lieux des préparatifs de cette compétition qui se déroulent dans de bonnes conditions. Ces préparatifs concernent également les volets délégations officielles, médias et supporters.

Technique de l’Assistance Vidéo à l’Arbitrage (VAR) :

Le président de la Commission centrale d’arbitrage (CCA), Jamal Kaaouachi, a présenté un exposé détaillé sur les préparatifs en cours à propos de la technique du VAR qui sera utilisée en championnat national à partir de la 1ère journée de la phase retour.

Transfert des joueurs :

Après l’exposé du président de la Commission du statut du joueur, Hassan Filali, et celui du président de la Commission de contrôle de gestion, Abdelaziz Talbi, au sujet de la situation financière des clubs et la multitude des dossiers soumis à la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), il a été décidé de :

-Fixer aux clubs un seuil financier déterminé en début de saison par la Commission mixte de supervision financière des clubs et la qualification des joueurs.

-Présenter des garanties bancaires en remplacement des cautions morales et des garanties personnelles pour les clubs ayant dépassé le seuil fixé antérieurement en matière de recrutement des joueurs.

-En cas de non-application par les clubs D1 et D2 des dispositions de la lettre adressée par le président de la FRMF en date du 6 janvier 2020, ces clubs ne pourront pas bénéficier de la subvention octroyée par la LNFP et la FRMF avec interdiction de recruter de nouveaux joueurs.

Contrats des entraîneurs :

Confirmation de la décision déjà en vigueur, approuvée par le Comité directeur, à la demande explicite de l’Amicale des entraîneurs, à savoir celle du rejet de tout contrat conclu entre les clubs et les cadres techniques dont la rupture a été effective au cours de la même saison.

Football féminin et diversifié :

M.Lekjaa a demandé à la présidente de la LNFF et au président de la LNFD de préparer à partir de la semaine prochaine un plan de travail de développement de leurs ligues respectives.

