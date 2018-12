Le come-back de Bruce Springsteen

«Je ne sais pas comment le dire autrement, je chante et j’écris ce disque – c’est plus un album solo. » Voilà ce qu’on peut découvrir au détour d’une interview de Bruce Springsteen pour le Times, confirmant les récentes rumeurs autour d’une reformation imminente de son fameux E Street Band – groupe avec lequel il sortait déjà son dernier album en date, High Hopes, en 2014.

Alors que le Boss est en train de mettre un terme à son fameux spectacle à Broadway, donné cinq soirs par semaine pendant plus d’un an, il semblerait que du concret arrive très bientôt pour les fans du légendaire rockeur américain. Une bonne nouvelle qui n’arrive pas seule, puisque dans la même interview, Bruce Springsteen se dit prêt à « reprendre son boulot de tous les jours » en annonçant une série de concerts organisés au Royaume-Uni, toujours accompagné de l’E Street Band, pour une tournée qui a toutes ses chances d’atteindre nos contrées… Dans tous les cas, on croise les doigts.