Le combat écolo de Céline Dion

On savait la star engagée de longue date dans la lutte contre la fibrose kystique (maladie qui a tué sa nièce Karine) et l'on savait également sa grande générosité, elle qui a donné des millions de dollars à diverses causes au cours de sa carrière mais on découvre aujourd'hui une Céline Dion... écolo !

En effet, sur les réseaux sociaux, la chanteuse de 50 ans a posté une nouvelle photo d'elle réalisée par l'agence Mushroom Creative House et a écrit : "Je me bats pour sauver les forêts tropicales avec Vivienne Westwood! Rejoignez-nous pour soutenir Cool Earth et leurs efforts pour enrayer la déforestation et son impact sur le changement climatique en achetant l'édition limitée de ce t-shirt ici www.CharityStars.com/Vivienne - Céline xx..."

La maman de René-Charles (récemment diplômé après un saut en parachute) et des jumeaux Nelson et Eddy offre ainsi une belle vitrine médiatique à Cool Earth, une ONG internationale basée au Royaume-Uni et lancée en 2007 qui protège les forêts tropicales menacées et lutte contre le réchauffement climatique. Le t-shirt, imaginé par la créatrice Vivienne Westwood - que Céline Dion porte toutefois assez rarement, elle qui est devenue en deux années seulement une bête de mode - coûte 26 euros et est disponible en plusieurs tailles mais uniquement en blanc.

Céline Dion, qui va reprendre sa résidence de Las Vegas après une triomphale tournée, doit aussi sortir un très attendu disque en anglais...