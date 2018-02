Le classique WAC-ASFAR s’annonce sous de bons auspices

Un mercredi de mise à jour par excellence. En effet, trois matches du championnat national de football Botola Maroc Telecom D1 sont au programme dont deux comptant pour la 16ème journée et un pour la 18ème manche.

A propos de ce dernier, il mettra aux prises, aujourd’hui à partir de 17 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, le Wydad avec l’ASFAR. Cette rencontre n’a pu avoir lieu en fin de semaine en raison de l’engagement continental des Rouges qui avaient remporté samedi la Super Coupe d’Afrique face au TP Mazembe.

Une consécration qui a fait beaucoup de bien au groupe wydadi qui reste sur une dynamique positive avec deux victoires consécutives en championnat contre le RCOZ à domicile et le FUS en déplacement.

Sous la houlette du cadre tunisien Faouzi Benzarti, le WAC voudrait conserver cet élan victorieux, à même de lui permettre de récupérer les points perdus lors de la phase aller en vue de troquer le ventre mou du classement (10ème avec 22 pts) contre une place proche des avant-postes.

Pour sa part, le club de l’AS FAR, auteur d’une série de bons résultats depuis l’arrivée d’Abderrezak Khairi à sa barre technique, est conscient de l’âpreté de la tâche face à un adversaire qui se surpasse devant son public.

Un classique du championnat qui s’annonce sous de bons auspices avec des Rouges qui aspirent à soigner leur classement et des Militaires décidés plus que jamais à garder contact avec le peloton de tête afin d’être fin prêts pour le sprint final vers la course au titre.

Pour ce qui est des deux autres matches en retard (16ème journée), le premier, dont le coup d’envoi sera donné à 17 heures, aura pour cadre le stade municipal de Berkane et pour acteurs la Renaissance locale et le Hassania d’Agadir.

Les Berkanis qui ont débuté la phase retour du mauvais pied sont tenus de rectifier le tir même si leur mission se veut compliquée devant une équipe du HUSA qui voyage bien, n’ayant concédé jusqu’ici en dehors de ses bases que deux défaites contre autant de victoires et trois issues de parité.

Sur le papier, la pelouse ne peut plaider outre mesure en faveur des locaux, tout comme d’ailleurs le DHJ qui recevra au terrain El Abdi à El Jadida à 19 heures le FUS. Les Rbatis, après avoir compliqué davantage les choses au MAT bon dernier, auront à cœur de confirmer face à un sacré client doukkali, bien peinard à la cinquième loge et qui visera une huitième victoire devant son public, ce qui le rapprochera de la barre des 30 points.

A rappeler que ces deux matches ont été ajournés en raison des virées africaines du DHJ et de la RSB qui sont parvenus à se qualifier respectivement au tour des seizièmes de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF.

Il convient de signaler en dernier lieu que le championnat national D1 se poursuivra en fin de semaine dans son intégralité pour le compte de la 19ème journée avec en prologue le choc Raja-IRT qui se jouera, hélas, à huis clos.

Samedi, trois matches sont à l’ordre du jour, à savoir DHJ-WAC, MAT-RCOZ et RSB-CAK, alors que la programmation dominicale se décline comme suit : CRA-FUS, RAC-OCS, OCK-HUSA et ASFAR-KACM.