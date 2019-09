Le choc entre les deux Olympiques débouche sur un nul

Pour le compte de la première journée du Botola Pro Maroc Telecom et dans un derby phosphatier, l’Olympique Club de Safi a croisé le fer avec son homologue l'Olympique Club de Khouribga. Ce match qui a lancé le bal du tournoi marocain professionnel s’est soldé par un nul positif 1 à 1. Un résultat logique compte tenu de la volonté des deux équipes de ne pas tomber dans le piège de la défaite.

Dès la 9’, suite à une attaque en force des locaux, Lagrou en plein surface de réparation commet l’irréparable en touchant la balle de la main. Sans hésiter le juge Tamsamani désigne le point du penalty. A la transformation Koffi qui avance mine de rien et inscrit le but pour les siens comme à l’entraînement.

On s’attendait à une réaction des visiteurs, mais au contraire, la rencontre tombe dans la médiocrité, un rythme lent et monotone, absence d’opportunité de buts, les deux gardiens de but étaient au repos complet, à part quelques escarmouches sans danger pour les deux formations.

En seconde période, la physionomie du match change totalement, les Khouribguis sortent de leur réserve et se portent à l’attaque et portent le danger au camp des Safiots. En effet, les hommes de Taoussi ont raté deux occasions pour égaliser à la 48’ et 52’ par le biais de Hajhouj et le Congolais Mitimya.

Le remuant Khaba s‘infiltre dans la surface de réparation et d’un tir bien appuyé a failli doubler la mise, mais le poteau droit sauve les visiteurs d’un véritable but (50’).

A la 61’, suite à une contre -attaque, Khaba sert judicieusement, en position idéale, son coéquipier l’Ivoirien Koffi, qui dribble le défenseur Oggadi et le gardien Rsine et tire, mais sa frappe rebondit sur le poteau gauche.

L'Olympique de Khouribga riposte à la 63’par une contre-attaque dirigée par Hajhouj, qui a dribblé les défenseurs dans la zone d'opérations et a tiré avec brio en battant le gardien Majid qui ne fait que suivre des yeux la balle aux fonds des filets.

Après le but égalisateur de l’OCK, le rythme de la rencontre baisse et tombe dans la monotonie, jusqu’à la 82’ quand le portier khouribgui a intercepté un puissant tir. C’était la dernière tentative du jeu, jusqu’au sifflet final annonçant le partage des points entre les deux équipes.