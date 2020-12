Le choc Tunisie-Maroc débouche sur un nul blanc

La sélection marocaine de football des moins de 20 ans (U-20) et son homologue tunisienne ont fait match nul (0-0), lundi au stade de Radès à Tunis, pour le compte de la 3e journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) qualificatif pour la CAN 2021 en Mauritanie. Suite à cematch nul, lesjuniorsmarocains qui n'ont pas concrétisé les occasions qu'ils ont créées, comptent quatre points dans leur escarcelle. Vendredi, la sélectionmarocaine s'étaitimposée face à son homologue algérienne par un but à zéro, enmatch disputé au stade Chedly-Zouiten de Tunis, comptant pour la 2e journée de ce tournoi. Lesjuniorsmarocains vont disputer, jeudi, leur dernière rencontre de ce tournoi contre la sélection libyenne. Dansl'autre match disputé pour le compte de la 3e journée de ce tournoi, l'équipe algérienne s'est inclinée face à son homologue libyenne (0-1) suite à un but contre son camp du défenseur algérienBaraKhalil(17e). Suite à ce résultat, l'Algérie, avec un seul point en trois matchs, est d'ores et déjà éliminée. A l'issue de la 3e journée, la Libye se hisse en tête du classement avec 6 points, devant la Tunisie (5 pts) et le Maroc (4 pts). L'Algérie ferme lamarche avec un seul point après le retrait de l'Egypte. Les deux sélections qui occuperont les première et deuxième places de ces qualifications se qualifieront pourles phasesfinales, prévues en Mauritanie du 14 février au 4 mars 2021.