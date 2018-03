Le choc KACM-HUSA débouche sur un nul blanc

Le KACM s’est contenté d’un match nul, zéro partout, en affrontant, au Grand stade de Marrakech, le HUSA pour le compte de la 21e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1.

Devant des gradins plutôt garnis que d’habitude, les deux équipes ont livré un match techniquement moyen, et ce sont les visiteurs qui étaient les plus proches de la victoire, les coéquipiers d’Abdessalam Benjelloun se sont contentés de défendre et de contre-attaquer. Les dix dernières minutes étaient difficiles pour la défense marrakchie qui a failli encaisser deux buts par le biais de Badr Kachani. Le mérite de ce nul revient en particulier au gardien Baâyou qui était, de l’avis même de l’adversaire, le meilleur joueur lors de ce match.

Ce résultat de parité permet au Hassania d’Agadir de se maintenir à la deuxième place avec 38 points, alors que le KACM est toujours onzième avec 25 unités au compteur.

Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur du Hassania Gamondi a exprimé sa satisfaction quant à l’effort fourni par ses joueurs, mais s’est dit mécontent de n’avoir pas réussi à gagner la rencontre. Il a déclaré qu’ils sont venus à Marrakech pour remporter les trois points, mais face au KACM, une équipe qui cherche à se maintenir en DI, ce nul reste un résultat probant. Et d’ajouter que le plus important pour le groupe est d’oublier ce match et de commencer à se concentrer sur le prochain contre l’IRT. Pour ce qui est de la course au titre, Gamondi a déclaré que son objectif actuel est de gagner son duel face à Tanger et de gérer chaque match à part.

Pour l’entraîneur du KACM, Jaâfar Aâtifi, l’équipe savait que la rencontre serait difficile face au Hassania qui a de bons joueurs et qui a gagné beaucoup de matchs. Il a déclaré par la suite que la partie était équilibrée au début malgré une légère domination des visiteurs, que les blessures de deux défenseurs, en l’occurrence Zoubairi et Zaya, ont contraint l’équipe à se replier et à gérer la fin du match avec les moyens de bord. Aâtifi a ajouté qu’un point face au HUSA reste tout de même important, soulignant qu’un grand travail attend le groupe, surtout au niveau offensif.