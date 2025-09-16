Augmenter la taille du texte
Le cheval "Casa de Campo" remporte la 4ème édition du Grand Prix d'Afrique 2025 des courses hippiques

Mardi 16 Septembre 2025

Le cheval Casa de Campo, monté par Madihi Zouhair, a remporté, samedi à l’hippodrome d’Anfa à Casablanca, la 4ème édition du Grand Prix d’Afrique 2025 des courses hippiques.
 
L'épreuve (1900m), l'une des principales compétitions de cet événement organisé par la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) en partenariat avec l’Association des sociétés de loterie africaines, a réuni l’élite des courses hippiques en Afqrique.
La deuxième place est revenue au cheval Citykhali Fal, monté par Amenai Rachid, alors que Misteriously avec le jockey Nacir Aymen a complété le podium.

Au total, huit courses étaient au menu de cet événement hippique, dont cinq de 1900m. Le prix de la SOREC a été remporté par Lity Hiro monté par Lakjal Omar, suivi de Rihabchou monté par Labzani Bouchouaïb et Hilal Alyane avec Taftafi Abdelmalik.
Le Prix PMU est revenu, quant à lui, à Boltril, monté par le jockey Faddoul Kacem, devant Majdoulin avec Moughat Amine et Hatanouf Fal monté par Amenai Rachid.

Pour ce qui est du Prix PGI, le cheval Djerza Maamora, emmené par Lakjal Omar, s’est imposé devant Roura Al Boraq (Al Hajjari Anass) et Ghazwnia Bouskoura (Abouhayane Soufiane).

A cette occasion, Madihi Zouhair a exprimé à la MAP sa joie de cette victoire, fruit d’un travail acharné et d’un entraînement constant, qui sont des facteurs déterminants pour réaliser tout exploit.

De son côté, le directeur général de la SOREC, Omar Sqalli, a souligné que le Grand Prix d’Afrique "confirme sa trajectoire ascendante et s’impose comme un rendez-vous incontournable réunissant acteurs des courses hippiques et loteries africaines".

Le président de l’Association des loteries africaines, Draman Coulibaly, a, pour sa part, indiqué que le Grand Prix d’Afrique reflète l’importance du partenariat entre l’association et la SOREC et confirme le rôle de premier plan du Maroc dans la consolidation des acteurs du continent.

La 4ème édition du Grand Prix d’Afrique s’est tenue du 11 au 13 septembre, avec la participation de plus de vingt pays africains, ainsi que de personnalités de premier plan dans le domaine équestre et hippique.

Tags : 4ème édition, cheval "Casa de Campo", courses hippiques, Grand Prix d'Afrique 2025

