Le chercheur marocain Abdellah Boudad remporte le Prix de la Ligue des Etats arabes pour le droit et la justice

Le professeur marocain Abdellah Boudad a remporté, jeudi à Nouakchott, la deuxième édition du Prix de la Ligue des Etats arabes pour le droit et la justice, dans la catégorie du droit privé.



Le professeur de la Faculté de la Charia à Aït Melloul, relevant de l’Université Ibn Zohr d'Agadir, a été distingué pour sa thèse intitulée "La responsabilité civile pour la sécurité des produits; une étude comparative", qui lui a valu un doctorat en droit privé.



Le prix a été remis au chercheur marocain par le Premier ministre mauritanien Mokhtar Ould Diay, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence notamment du représentant du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Hussein Hindawi, du ministre mauritanien de la Justice, Mohamed Mahmoud Beye, qui représente le Conseil des ministres arabes de la Justice, ainsi que de personnalités politiques et diplomatiques, dont l’ambassadeur du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabar.



Dans une déclaration à la MAP, M. Boudad a souligné que cette distinction constitue une reconnaissance de la qualité de l’enseignement supérieur et de la rigueur de la recherche académique au Maroc, précisant que près de mille thèses étaient en lice pour le prix dont environ cent ont été sélectionnées pour les phases finales du concours.



Dans ce sens, le professeur a encouragé les chercheurs marocains à postuler aux prix internationaux et régionaux, notant que nombre d'"initiatives précieuses" sont entreprises au niveau des centres de recherche et des universités marocaines.



Il a également appelé à soutenir les chercheurs et à valoriser leurs travaux afin de les inciter à consacrer leurs efforts intellectuels et scientifiques à des recherches de haut niveau et compétitives à l’échelle internationale.



A noter que le premier prix dans la catégorie du droit public a été décerné ex aequo à l'Égyptien Mohamed Abou El-Einein pour sa thèse "La responsabilité pénale découlant de la transmission du VIH", et à l'Algérien Mohamed Hatehati pour sa thèse "Le système du tribunal spécial pour le Liban à la lumière du droit pénal international".



Décerné tous les deux ans, ce prix, supervisé par le Conseil des ministres arabes de la Justice via le Centre arabe de recherche juridique et judiciaire basé à Beyrouth, vise à promouvoir les études comparatives appliquées dans le domaine du droit et de la justice arabes, en mettant particulièrement l'accent sur les questions concrètes auxquelles sont confrontés ces domaines.