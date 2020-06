Le chef du gouvernement corrobore “les fuites” d'avant son intervention devant le Parlement

L'état d'urgence sanitaire offre au gouvernement la possibilité d'adopter des mesures et des décisions à l'instar du confinement imposé face à la pandémie de Covid-19, a affirmé mercredi à Rabat le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani.

S'exprimant lors de la séance mensuelle des questions de politique générale devant la Chambre des représentants, il a souligné que le confinement sanitaire fait partie des décisions prises dans le cadre de l'état d'urgence, aux côtés de mesures comme la fermeture des frontières, le port des masques et l'interdiction d'une série d'activités.

L'état d'urgence sanitaire est déclaré en vertu d'un texte de loi par le biais duquel le Parlement donne l'aval à l'Exécutif pour mettre en application cette démarche, a-t-il rappelé.

Après l'adoption du décret-loi sur l'état d'urgence, a-t-il poursuivi, le gouvernement a fait passer des décrets pour la mise en œuvre des mesures de confinement en tant que l'un des leviers aux mains des autorités pour lutter contre la pandémie.

Le Conseil de gouvernement avait adopté, lors d'une réunion mardi, le projet de loi 2.20.406 relatif à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans l'ensemble du territoire national, du mercredi 10 juin à 18h00 jusqu'au vendredi 10 juillet à 18h00.

Le projet porte aussi sur l'allégement progressif des mesures de confinement sanitaire, en prenant en considération les différences de la situation épidémiologique entre les régions, préfectures et provinces du Royaume.