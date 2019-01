Le championnat reprend du service avec un goût d’inachevé

Après un arrêt de deux semaines, le championnat national de football reprend du service avec la quatorzième journée au cours de laquelle seules quatre rencontres sont programmées pour la fin de semaine, alors que les autres matchs sont reportés à cause de la participation des clubs marocains aux compétitions africaines.

Ainsi, c’est le CAYB qui ouvrira le bal ce samedi à partir de 15h au complexe municipal de Berrechid en recevant le Chabab d’Al Hoceima. Une rencontre plutôt à la portée des locaux qui sont en train de réussir une phase aller sans faute. Troisièmes avec 20 points, les hommes de Seddiki n’auront d’autre choix que la victoire s’ils veulent finir en beauté la première partie de l’exercice. Quant au CRA, une nouvelle défaite mettrait le groupe dans le doute, lui qui peine à quitter la place de lanterne rouge.

A 17h00, le Complexe sportif de l’OCP vibrera au rythme du derby qui opposera l’OCK au RCOZ. Avec un point de moins que leur adversaire du jour, les locaux ont toutes les raisons d’aspirer à la victoire pour donner un nouveau souffle au groupe qui campe depuis quelque temps à l’avant dernière place du classement. Animées par les mêmes ambitions, les deux formations sont la quête d’un maximum de points pour entamer la deuxième phase du championnat avec plus de sérénité.

Dimanche à 15h, le KACM retrouve le Grand stade de Marrakech en accueillant l’OCS dans un autre derby régional. Un premier test sérieux pour Aziz El Amri qui retrouvera sur son chemin l’enfant chéri de la ville ocre, Hicham Dmii, entraîneur du club safiot. Une belle affiche entre deux formations encore à la recherche de leur rythme de croisière.

Lundi à 19h, l’AS FAR reçoit le MCO au Complexe sportif Moulay Abdellah. 13e au classement avec 13 unités au compteur, les protégés de Bouhlal commencent à voir le bout du tunnel et tenteront de surclasser le MCO en vue de se rapprocher davantage du peloton de tête. En face, le MCO ne sera pas une proie facile car il a besoin de victoires pour améliorer son classement.