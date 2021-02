Le championnat Pro DI reprend ses droits

Après une trêve de plus d’un mois en raison de l’édition camerounaise du CHAN, remportée d’ailleurs par le Onze marocain des joueurs locaux, le championnat national, dit Botola Pro D1 Inwi, reprendra du service en cette fin de semaine pour le compte de la sixième journée. Une manche qui verra deux matches décalés jusqu’à mardi pour WAC-FUS et mercredi pour ASFAR Raja, et ce en raison de l’engagement ce week-end des deux clubs casablancais en compétitions africaines.



Ainsi, le bal de la compétition sera ouvert ce samedi à partir de 15 heures par la rencontre qui opposera le HUSA au MAT, deux clubs auteurs d’un début laborieux ne comptant jusqu’ici qu’une victoire chacun. L’on saura au terme de cette rencontre si ce repos d’une quarantaine de jours a servi ces deux formations qui aspirent à soigner leur classement. A l’instar du Rapid Oued Zem qui patauge en bas du tableau, 14ème, et qui aura fort à faire en se déplaçant à Tanger pour défier un IRT, récemment, secoué par une grave crise ayant entraîné une grève des joueurs.



Apparemment, tout est rentré dans l’ordre et le club azzurblanco compte bien retrouver la cadence avec laquelle il avait entamé ce championnat, d’autant qu’il garde en mémoire les déboires de la saison écoulée qui lui auraient pu coûter sa place dans la cour des grands. Le troisième match prévu samedi, ça sera le derby régional entre le DHJ et la RCAZ. Les Doukkalis, qui n’ont pas encore goûté aux délices de la victoire et qui lors du mercato hivernal, ont pu renforcer leur effectif, sont tenus de relancer leur machine en vue de s’éloigner le plus tôt possible la zone rouge. Dimanche, trois rencontres sont à l’ordre du jour, avec un SCCM-MCO dont le coup d’envoi sera donné à partir de 15 heures au stade Bachir à Mohammedia. Sur le papier, tout porte à croire que les Fédalis sont bien partis pour enregistrer leur troisième victoire de la saison et garder contact avec les formations du peloton de tête. Sauf que la réalité du terrain peut s’avérer tout autre et un sursaut d’orgueil des bons derniers, coachés désormais par le Français Bernard Casoni ayant succédé à Abdeslam Ouaddou, n’est pas à écarter.



Le MAS qui se défend bien jusqu’ici aura à cœur de conserver cette bonne cadence en déplacement devant un Olympique de Safi dont les performances fonctionnent en dents de scie. Quant au Youssoufia de Berrechid, l’un des mal barrés du concours, il aura à se mesurer à domicile avec la RSB qui aura apparemment la tête ailleurs, plus précisément du côté de la capitale qatarie, Doha, où il affrontera mercredi prochain le club égyptien d’Al Ahly pour le compte de la Super Coupe d’Afrique.



Mohamed Bouarab