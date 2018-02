Le championnat DI reprend du service

Le championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 reprend du service après une trêve de pratiquement un mois. Une reprise très attendue surtout après la bonne prestation de l’équipe nationale des joueurs locaux qui s’est adjugé le titre africain.

Ainsi et pour le compte de la première journée de la phase retour, le Hassania d’Agadir ouvrira le bal en recevant ce samedi, à partir de 17h, le Chabab d’El Hoceima au stade Adrar. Les locaux, leaders, tenteront de remporter les trois points de la partie pour continuer à occuper la tête du classement. Une mission tout de même difficile face au CRA qui constitue souvent un obstacle difficile à surmonter pour ses adversaires, même les plus coriaces.

Pour les matchs de dimanche, le RCOZ reçoit à 14h30, dans une belle affiche, l’AS FAR. Avec 17 unités au compteur, les hommes de Bekkari se donnent pour mission de récolter le maximum de points pour assurer leur maintien en D1 et ce bien avant les dernières journées de l’exercice. En face, les coéquipiers de Berrahma veulent gagner des places car ils estiment qu’ils ont les moyens pour figurer parmi les équipes du haut du tableau.

A 15h, l’Olympique de Safi accueille le MAT au stade El Massira. Occupant le milieu du classement, l’OCS aura moins de pression et tentera de battre son adversaire qui a fini la première partie du championnat à la dernière place. Pour sa part, le MAT compte se ressaisir pour s’éloigner de la zone des turbulences.

Même scénario ou presque à Marrakech où le KACM reçoit le Racing au Grand stade à partir de 16h30. Dixièmes au classement avec 20 points, les Marrakchis ont terminé la phase aller sur une bonne note et tentent de poursuivre leur bonhomme de chemin avec le même état d’esprit. Une tâche qui ne sera pas facile face aux hommes de Youssef Rossi. Dans ce contexte, Mariana n’a pas cessé, tout au long de la semaine, de mettre en garde ses joueurs contre une équipe qui n’a pas encore dit son dernier mot.

Les quatre autres rencontres auront lieu mercredi prochain. Le CAK reçoit le DHJ au stade municipal de Khénifra à 15h00 et à la même heure, le Raja accueille au Complexe Mohammed V de Casablanca l’Olympique de Khouribga. Deux affiches importantes pour les Jdidis et les Rajaouis qui, tenant tête au leader, devraient s’imposer face à leurs adversaires respectifs pour rester dans la course au titre.

Le même jour à 17h00, le FUS reçoit le WAC au stade Moulay El Hassan de Rabat et l’IRT accueille au Grand stade de Tanger la RSB. Là aussi, l’on aura droit à deux rencontres de bonne facture : le FUS tentera de s’adjuger les trois points pour se rapprocher des équipes du haut du tableau, alors que les Wydadis chercheront à faire oublier leur défaite de la 1ere journée.

A Tanger, l’IRT sera à rude épreuve face aux Berkanis qui, après une première partie de championnat satisfaisante, compteront dorénavant sur un super Kaâbi pour faire trembler les filets.