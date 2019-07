Le cavalier Hicham Er-Radi remporte le Prix SM le Roi Mohammed VI de saut d'obstacles

Le cavalier Hicham Er-Radi a remporté, dimanche, le Prix SM le Roi Mohammed VI de saut d'obstacles, comptant pour le Championnat du Maroc "Senior", disputé dans le cadre de la 35è édition de la Semaine du cheval, qui se déroule au Royal Complexe Sport Equestre Tbourida Dar Es Salam à Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi.

Montant le cheval "Bacarat de Sainte-Hermelle", Er-Radi a décroché le Prix après avoir parcouru le circuit, en deux manches, en 62 sec 35/100è avec 13 points de pénalités. Il a devancé le Colonel Zakaria Boubouh montant "Sahel Villa Rose", auteur d'un chrono de 61 sec 97/100è avec 13,7 points de pénalités.

La troisième place de la compétition est revenue à Amine Sajid, montant "Deer Hunter" qui a terminé en 58 sec 23/100 avec 14,38 points de pénalités.

Au terme de l'épreuve qui s'est déroulée en deux manches, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, a remis les médailles aux trois cavaliers ayant décroché les trois premières places, et le trophée au vainqueur. Cette édition, qui comprend les épreuves de saut d'obstacles et de dressage, est marquée par la participation de cavaliers de renom et des meilleurs chevaux des différentes régions du Royaume.

Au programme des sept jours de compétition, les cavaliers participants se sont disputés le podium dans 21 catégories différentes de sports équestres notamment le championnat de Special Olympics dédié aux personnes en situation de handicap, le championnat les catégories cadet, criterium, junior, senior, senior intermédiaire, poney, ainsi que les catégories dressage A/B, dressage poney A/B/C.