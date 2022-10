Le cas d' urgence, motivation première d'épargne chez les Marocains

Plus de la moitié des Marocains qui épargnent (51%) le font pour faire face aux cas d’urgence, selon une enquête du Groupe Sunergia. Selon cette enquête intitulée " Les Marocains et l’épargne: freins et motivations", 13% des personnes qui ont affirmé s'organiser pour mettre de côté un peu d'argent de façon régulière sont plus dans une logique d'investissement et épargnent pour un projet. "9% épargnent pour acheter une maison et 4% une voiture", affirme la même source, notant que d'autres le font par plaisir, parce qu'ils aiment épargner (11%). D'après l'enquête, 11% des répondants affirment le faire pour financer les études des enfants et assurer leur avenir. Elle révèle aussi que la majorité des répondants qui n'arrivent pas à épargner (79%) affirment être dans une situation financière qui ne le leur permet pas. Ce taux est davantage plus élevé chez les hommes (85%), les personnes âgées de 35 à 44 ans (89%) et des ruraux (88%). Selon la même source, 10% des répondants affirment plutôt qu’ils "aiment profiter de la vie et se faire plaisir", tandis que 2% pointent l'impact de la hausse des prix et 2% mettent en avant le fait qu'ils ne disposent pas de revenus stables. Et de noter que 32% des Marocains épargnent contre 68% qui n’arrivent pas à mettre de l'argent de côté. La même proportion des répondants a été enregistrée chez les hommes et les femmes, fait savoir ladite enquête, relevant que le niveau d'épargne baisse en fonction des classes socioprofessionnelles. Selon l'âge, les personnes qui épargnent sont davantage les jeunes de 18 à 24 ans (45%)