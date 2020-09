Le cadeau de Beyoncé à Katy Perry

Après une longue grossesse – quelques jours avant d’accoucher, elle se plaignait d’être enceinte de « 10 mois », oui, oui, vous avez bien lu -, Katy Perry a finalement donné naissance à son premier enfant. C’est dans la nuit du 26 au 27 août que le bébé a finalement pointé le bout de son nez. Une petite fille au prénom significatif : Daisy Dove Bloom (même si Orlando Bloom préférait Fiona).



«Nous flottons dans l’amour et l’émerveillement depuis l’arrivée de notre fille », déclaraient Katy Perry et Orlando Bloom à l’Unicef qui annonçait l’heureux évènement en dévoilant une photo de la petite main du bébé. «Nous savons que nous sommes les plus heureux car tout le monde n'a pas la chance de connaître un accouchement aussi paisible...», ajoutait le couple, engagé auprès de l’Unicef depuis plusieurs années. «Des communautés du monde entier connaissent toujours une pénurie de soignants et toutes les 11 secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt, en grande partie de causes qui auraient pu être évitées».



Immédiatement Katy Perry et Orlando Bloom recevaient de nombreux messages de félicitations – dont un de Miranda Kerr, l’ex de l’acteur. Mais ils ont également reçu de nombreux cadeaux, dont une très belle attention de Beyoncé.



C’est en rentrant chez elle après plusieurs jours à l’hôpital que Katy Perry a découvert le présent. Un magnifique bouquet de fleurs blanches, composés notamment de roses, d’orchidées et d’hydrangeas (mais pas de marguerites, ce que signifie Daisy en français).De quoi toucher Katy Perry qui a partagé une photo de la composition florale dans sa story Instagram. «Ilove you Beyoncé», a-t-elle écrit pour remercier la chanteuse. Et elle n’est pas la seule à avoir fait plaisir à la jeune maman.



Le styliste Jérémy Scott a également envoyé un colis Moschino à Katy Perry :«Tout ce dont un bébé a besoin, c’est d’un lit, de seins, d’amour… et peut-être aussi de Moschino », s’est-elle réjouie.