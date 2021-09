La sélection marocaine s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de futsal pour la première fois de son histoire en venant à bout du Venezuela sur le score de 3 buts à 2, mercredi soir à Zalgirio Arena à Kaunas en Lituanie.



Les réalisations de l’équipe nationale ont été l’œuvre de Soufiane El Mesrar, auteur d’un hat-trick, à la 2è, 9è et 31è minutes. Jesus Viamonte a marqué pour le Venezuela à la 7è minute, avant que son coéquipier Milton Francia ne réduise l’écart (34è). Le trio El Mesrar, Bakkali et El Ayyane ont constitué le fer de lance de l’attaque de la sélection marocaine et ont donné du fil à retordre à la ligne défensive du Venezuela tout au long de la première période.



De retour des vestiaires, le Venezuela est monté en puissance, mais le manque de concentration et la répartition sur le terrain des défenseurs de l’équipe nationale ne lui ont pas permis de revenir au score. Les éléments nationaux pouvaient accentuer davantage l’écart et finir le match sur un score plus large, notamment grâce aux tentatives de Soufiane El Mesrar et Anas El Ayyane.



Le Maroc affrontera en quart de finale le Japon ou le Brésil, l’un des favoris pour remporter la Coupe du monde de cette discipline. Cette qualification est la première pour un pays africain et arabe. Lors du premier tour (groupe C), les Lions de l’Atlas avaient battu les Iles Salomon (6-0) avant de faire match nul face à la Thaïlande (1-1) et au Portugal (3-3).



Pour rappel, la sélection marocaine de futsal a intégré le top 15 des meilleures sélections dans le monde, pointant à la 14è position mondiale. Le Maroc, première nation africaine dans ce classement mondial, a gagné sept places et totalisé 1.369 pts, selon le classement publié mardi.



Il s’agit là de la troisième participation de la sélection marocaine, double championne d’Afrique, aux phases finales du Mondial, et ce après les éditions thaïlandaise et colombienne qui ont eu lieu respectivement en 2012 et en 2016.