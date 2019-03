Le bel exploit de l'Ajax au Bernabeu

L'Ajax Amsterdam a réussi l'exploit de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s'imposant 4-1 sur le terrain du Real Madrid, mardi, tandis que Tottenham est passé sans encombre à Dortmund (1-0).

Le Real, triple tenant du titre, et treize fois vainqueur du trophée, a ainsi concédé sa quatrième défaite d'affilée à domicile après ses revers en championnat contre Gérone (1-2) et surtout ses deux humilations contre le Barça en Coupe du Roi (0-3) puis en championnat (0-1).

Le club entraîné par l'Argentin Santiago Solari, plus que jamais sur un siège éjectable, n'a plus manqué les demi-finales de la C1 depuis 2010.

Battu 2-1 à l'aller, l'Ajax a ouvert la marque par Hakim Ziyech sur une passe de Ducan Tadic dès la 7e minute, avant de doubler la mise à la 18e par le Brésilien David Neres suite à un travail remarquable de Tadic, encore lui.

Ce même Tadic, excellent, a aggravé le score d'une frappe splendide du gauche enroulée en pleine lucarne (62e).

Asensio, pour le Real a réduit le score (70e) d'un tir croisé dans la surface mais le Danois Lasse Schöne a ensuite offert d'un coup franc limpide excentré et en pleine lucarne la victoire aux siens (72e).

A l’issue de ce match, l’entraîneur de l'Aajx Amsterdam, Erik Ten Hag, a fait savoir que "c'est une victoire historique, à laquelle presque personne ne croyait, mais nos 4.000 supporters y ont cru. Cette tête de Varane sur la barre transversale suivie de notre (premier) but constituaient le scénario idéal. Nous avons appliqué le plan souhaité en pressant le Real. Grâce à de très bonnes transitions, nous avons réussi à conserver le ballon, ce qui a beaucoup perturbé le jeu du Real. Nous savions que le Real allait prendre plus de risque. Mais nous avons continué à pousser et à défendre, ce que les joueurs ont très bien fait. Je suis un entraîneur satisfait ce soir, je suis aussi très heureux pour l'Ajax et pour le football néerlandais. Pendant très longtemps, aucune équipe néerlandaise n'avait franchi cette étape (8es de finale). Nous avons montré aujourd'hui que c'était possible."

Quant à l’entraîneur du Real, Santiago Solari, il a affirmé que "nous sommes tristes, c'est douloureux. Nous avons fait tous les efforts possibles, mais cela n'a pas suffi. Nous sommes éliminés. (Sur une fin de cycle): Ce sont des opinions qui vous reviennent. Nous, nous souffrons. Nous sommes là pour fournir les efforts, travailler et ce soir c'est sans aucun doute une triste soirée. Personne n'aime perdre et encore moins une équipe tellement victorieuse. Mais la saison continue. Il nous reste la Liga. Il est certain qu'il y a un grand écart (12 points sur le leader Barcelone), mais il faut se relever. Le Real Madrid se relève toujours. (Sur une démission): Je n'ai pas accepté de venir et d'assumer ce rôle dans un moment si difficile pour le club pour finalement jeter l'éponge aujourd'hui. C'est à vous d'avoir une opinion. Moi, je suis ici pour travailler et donner le meilleur de moi-même et de mes joueurs. Nous devons être professionnels et venir demain (mercredi) à l'entraînement pour travailler et être meilleurs. (sur un possible limogeage): Ce n'est pas à moi de donner mon avis là-dessus."

A Dortmund, Tottenham, déjà dans un siège confortable après son succès 3-0 à l'aller, a confirmé sa supériorité en l'emportant 1-0 à Dortmund sur un but d'Harry Kane (48e), bien servi par Moussa Sissoko.

La journée de Ligue des champions devait se poursuivre hier avec les rencontres Porto-AS Rome (victoire de la Roma 2-1 à l'aller) et Paris-SG-Manchester United (victoire du PSG 2-0 à l'aller).