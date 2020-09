Le beau message de David Beckham à son fils Romeo pour ses 18 ans

Romeo Beckham, le fils de David et Victoria, a fêté mardi dernier son 18ème anniversaire. Un événement que n'a évidemment pas oublié le papa, qui a publié une tendre déclaration à son fils sur Instagram.



Ses deux millions d'abonnés ne risquent pas de manquer l'information. Un événement que personne n'a oublié, si l'on en croit le compte Instagram du jeune homme, où il reposte en story tous les messages qu'il reçoit, et il y en a des tonnes. L'occasion de voir que tout roule, encore et toujours, entre Romeo Beckham et Mia Regan. Son grand frère, Brooklyn, qui a beau être en plein dans les préparatifs de mariage, n'a pas oublié l'événement du jour, criant son amour à Romeo sur le réseau social. Mais le plus beau message associé à cette journée si particulière vient de David Beckham, le papa.



L'ex-footballeur a fait une véritable déclaration à son fils, sur Instagram. "Joyeux 18ème anniversaire à mon petit homme (qui n'est plus si petit), écrit David Beckham. Tu es devenu la plus belle personne et comme tu le dis : "Un homme enfin". Nous t'aimons tellement, n'abandonne jamais tes rêves et tes objectifs". Une belle déclaration d'amour agrémentée d'une vidéo où on voit Romeo Beckham à travers les âges, de sa naissance jusqu'à ses 18 ans, où, David Beckham l'admet lui-même, le fils est "plus grand" que le père.



"Joyeux anniversaire mon pote", est-il écrit en conclusion de la publication. Pour accompagner ce montage, la chanson 4 Seasons Of Loneliness des Boyz II Men est accolée. Difficile de faire plus tendre hommage. Entre un fils qui atteint la majorité tout en faisant sa fierté et un autre sur le point de se marier, David Beckham a l'air véritablement comblé.