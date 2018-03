Le beau “4/4” du football national sur terrains africains

Après le WAC, le Raja et la RSB, dimanche, c’était au tour du DHJ de décrocher son ticket pour le tour des huitièmes de finale de la Ligue africaine des clubs champions. Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance face aux Congolais de l’AS Vita au stade des Martyrs à Kinshassa sachant que le match aller disputé il y a une dizaine de jours à El Jadida s’était soldé sur le court score de 1 à 0.

Devant plus de 30 supporteurs de l’AS Vita, l’équipe jdidie n’a pas tremblé et a bien su négocier les péripéties de ce second acte entamé pied au plancher par les locaux qui ont trouvé le chemin des filets à la 27ème minute de jeu par l’entremise de Mundele Makusu.

L’ouverture du score n’a pas perturbé pour autant les joueurs du Difaâ qui ont abordé le second half avec la ferme intention de recoller au score, profitant des espaces laissés par l’adversaire pour faire mal via des contres dont le premier a abouti à la 76è suite à une réalisation de Hamid Ahddad qui voit son capital buts passer à six après en avoir inscrit cinq lors du match du tour préliminaire contre Sport Benfica de la Guinée-Bissau.

Une égalisation qui a fait beaucoup de bien aux Jdidis, beaucoup plus proches de la qualification que leurs adversaires qui avaient besoin de deux buts afin de renverser la tendance. Ces derniers ont dû attendre la 81ème minute pour doubler la mise et commencer à espérer de nouveau, sauf que c’était sans compter sur la détermination des Doukkalis pas prêts du tout à lâcher du lest, parvenant à remettre les pendules à l’heure au temps additionnel (90+5) par Ayoub Nanah.

Une qualification amplement méritée pour le Difaâ qui rejoint le Wydad aux huitièmes de finale de la Ligue des champions qui se joueront sous la formule des groupes. Les Casablancais avaient fait l’essentiel au match aller, l’emportant sur le large score de 7 à 2 face à Williamsville pour que le retour disputé dimanche à Abidjan ne soit qu’une simple formalité. Les Rouges, tenants du titre, ont cédé le pas sur le score de 2 à 0.

Pour ce tour des huitièmes de finale qui débutera au mois de mai prochain, l’ensemble des gros calibres seront de la partie et seule l’équipe soudanaise d’Al Hilal manquera ce rendez-vous après avoir été éliminée par la formation togolaise de Port.

Hormis les deux représentants du football national, le WAC et le DHJ, la C1 continentale se poursuivra avec les équipes de KCCA de l’Ouganda, Mbabane Swallows de Swaziland, Al Ahly d’Egypte, Entente de Sétif et Mouloudia d’Algérie, Horoya Conakry de Guinée, Township Rollers de Botswana, TP Mazembe de la RD.Congo, Primeiro Agosto de l’Angola, Espérance et Etoile de Sahel de Tunisie et Zesco United de Zambie.

Il convient de rappeler qu’en Coupe de la CAF, le Raja et la RSB ont décroché les tickets des seizièmes de finale bis, ultime tour avant le début de la phase de poules. Les Verts avaient surclassé samedi en déplacement les Mauritaniens de FC Nouadhibou (4-2) sachant qu’à l’aller, et contre toute attente, ils étaient tenus en échec : un partout.

Quant aux Berkanis, ils ont disposé à Tunis du Club Africain par 1 à 0, sachant qu’ils avaient remporté le match aller par 3 à 1.