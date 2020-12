Le basket national parviendra-t-il à sortir de sa longue crise ?

Après 20 mois d'atermoiement, il sera enfin décidé du sort d'un dossier très chaud que tous les sportifs ont suivi, vu la popularité du basket-ball national. Le comité provisoire a mis fin au suspense en arrêtant le 20 décembre 2020 comme date pour la tenue de l'Assemblée générale ordinaire et élective de l'instance fédérale, au palais des sports du Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat (14h30).



Le Comité a indiqué dans un communiqué que «cette décision intervient après avoir réuni toutes les conditions nécessaires à la tenue de l'Assemblée de la Fédération Royale marocaine de basket-ball, une condition indispensable pour sortir de l'impasse ce sport populaire».



Au moment où toutes les parties prenantes du basketball national s'apprêtaient à participer à l'assemblée générale ordinaire, Noureddine Iraki, tête de liste, a déposé officiellement mardi un recours pour contester la liste de son adversaire Mustapha Aourach, l'ex- président de la FRMBB. Jusqu'à ce jour, aucune réponse de la part du comité provisoire ou du ministère du tutelle n’a été rendue, ce qui laisse prédire que le suspense reste de rigueur quant à la tenue ou non de cette assemblée générale élective.



Dans le même contexte, il y a lieu de relever plusieurs défaillances dont la négligence simplement et purement de l'inscription à l'ordre du jour des rapports moral et financier. De plus, les candidats des deux listes, Noureddine Iraki et Mustapha Aourach, attendent jusqu'à ce jour la liste définitive des clubs recensés ainsi que l'attribution de leurs voix.



A signaler en dernier lieu que « toutes les mesures de précaution ont été prises, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire en vigueur dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus et qu'une protocole sanitaire a été établi pour assurer la sécurité des participants à l'Assemblée dont le nombre a été limité», rapporte le communiqué du Comité provisoire chargé de la gestion de la Fédération Royale marocaine de basketball.



Abdelmajid Bouslim