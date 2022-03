Le ballon de la Coupe du monde 2022 dévoilé

Le ballon de la Coupe du monde de football s'appelle Al Rihla (le voyage), a annoncé la Fifa mercredi sur Twitter.



A dominante blanche avec des zébrures bleues et rouges relevées de doré, il porte le sigle d'Adidas, l'équipementier sportif qui le commercialisera à partir du 12 avril.



Il succède à "Telstar 18", le ballon de la Coupe du monde 2018 en Russie et à "Brazuca" (Brésil 2014) ou encore Jabulani (Afrique du sud 2010).



Selon la Fifa, Al Rihla "possède les trajectoires les plus rapides jamais enregistrées (et) contribuera au rythme et à la qualité des matches".



Il "tire son inspiration de la culture, de l'architecture, des bateaux traditionnels et du drapeau du Qatar", précise la même source.