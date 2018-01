Le Wydad sacré club africain de l'année

Le Wydad Athletic Club (WAC) a été sacré, jeudi soir à Accra, Club africain de l'année 2017, lors de la cérémonie de remise des trophées de la Confédération africaine de football Aiteo CAF Awards, organisée dans la capitale ghanéenne.

Cette distinction vient couronner les exploits des Rouges qui ont fait forte impression en remportant un deuxième titre en Ligue des champions d’Afrique de football après celui de 1992, face à Al Ahly d’Egypte qu'ils ont battu (1-0) en finale retour au Complexe Mohammed V à Casablanca. Les Casablancais avaient arraché un nul précieux (1-1), une semaine auparavant à Alexandrie.

L’attaquant égyptien Mohamed Salah a été sacré meilleur joueur d’Afrique 2017. Avec 625 points, il précède au classement général son équipier à Liverpool, le Sénégalais Sadio Mane, 507 points et le Gabonais de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat en 2015, 311 points.

Pour Salah, "remporter cette récompense est un rêve qui se réalise, 2017 a été une année incroyable pour moi et on a passé de grands moments avec la sélection". Et d’ajouter : "C'est un grand trophée pour moi, un moment spécial dans ma carrière. Je voudrais le dédier à tous les enfants en Afrique et en Egypte. Je voudrais leur dire de ne jamais cesser de rêver, ne jamais cesser d'y croire".

L’Egypte a d’ailleurs remporté deux autres trophées, celui de la meilleure équipe nationale et celui du meilleur entraîneur, pour l’Argentin Hector Cuper. Ce dernier a été choisi aux dépens de l’entraîneur du WAC, Lhoucine Ammouta et du sélectionneur du Nigeria, l’Allemand Gerard Rhor.

La Nigériane Asisat Oshoala a été sacrée joueuse de l'année pour la troisième fois, après ses deux précédents titres en 2014 et 2016. Elle a devancé la Camerounaise Gabrielle Aboudi Onguene et la Sud-Africaine Chrestina Kgatlana.

Le Zambien Patson Daka a été élu meilleur jeune de l’année.

Lors de cette cérémonie, la CAF a dévoilé le onze type de l'année 2017 constitué grâce aux votes des internautes. Cette équipe type comprend quatre joueurs marocains à savoir Mohamed Ounnajem et Achraf Bencharki (WAC), Karim El Ahmadi (Feyenoord/Pays-Bas) et Khalid Boutaib (Yeni Malatyaspor/Turquie).

Deux Platinum Awards ont été décernés, à cette occasion, au Président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, et à l’ancienne gloire du football mondial, George Weah, désormais Président élu du Liberia.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Président du Ghana, Akufo-Addo ainsi que de la Secrétaire générale de la FIFA, Madame Fatma Samoura.