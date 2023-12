Le Wydad s'impose face à Simba SC de Tanzanie   

Le Wydad de Casablanca a battu l'équipe tanzanienne de Simba SC sur le score de 1 but à 0, samedi soir au Grand stade de Marrakech, pour le compte de la 3è journée de la phase de poules (groupe B) de la Ligue des champions d'Afrique de football. Le but de la victoire du Wydad a été l'œuvre de Zakaria Draoui (90è+5).



Dans l'autre match de ce groupe, disputé plus tôt, les Ivoiriens de l'Asec Mimosas l'avaient emporté sur la pelouse de Jwaneng Galaxy du Botswana sur le score de 2 buts à 0. Au terme de cette journée, l'Asec Mimosas occupe la 1ère place du groupe B avec 7 points, devant Jwaneng Galaxy, 2è avec 4 points, et le Wydad (3è/3pts). Simba SC ferme la marche avec 2 points.



Les Rouges se sont qualifiés pour la phase de groupes après leur victoire face au club guinéen de Hafia FC, disputant pour la neuvième fois consécutive ce tour. De leur côté, les Tanzaniens de Simba SC ont éliminé Power Dynamos de Zambie.