Le Wydad éliminé au 1er tour de la Coupe du Roi Salmane

Le Wydad de Casablanca a été éliminé de la Coupe du Roi Salmane des clubs champions 2023 de football, après sa défaite (1-2) face à Al Hilal d'Arabie Saoudite en match de la 3e journée du groupe B, disputé mercredi à Abha.



Les deux buts d'Al Hilal ont été l'œuvre de Sergej Milinkovic-Savic (41e) et Ruben Nebes (66e).



L'unique réalisation des Wydadis a été inscrite à la 64e minute de jeu par Seifeddine Bouhera, aligné par l'entraîneur du WAC, Adil Ramzi, lors de la 2e mi-temps.

A la 55e minute, l'arbitre de la rencontre a recouru à la VAR avant d'annuler un but du Wydad sur un tir puissant d'Amine Abou Elfath.



L'autre match de ce groupe, qui a opposé Al Sadd à Al Ahli de Tripoli au stade Damaq à Khamis Machit, s'est soldé par une victoire des Qataris (1-0).



A l’issue des matches de la 3e journée, Al Sadd, premier du groupe B avec 7 unités, et Al Hilal, deuxième (4 pts), se sont qualifiés aux quarts de finale de la Coupe du Roi Salmane, tandis que le Wydad de Casablanca (2 pts) et Al Ahli de Triploi (2 pts) ont été éliminés de la compétition.



Le Raja de Casablanca, qui a déjà assuré sa qualification pour les quarts de finale (groupe D), devait affronter hier Al Wahda émirati.