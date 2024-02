Le Wydad défait par le FUS

Le FUS de Rabat s’est imposé à domicile devant le Wydad de Casablanca par 2 buts à 1, mercredi au stade Moulay El Hassan, en match de la 16e journée de la Botola Pro D1 "Inwi".



Menés au score dès la 29e minute sur un penalty de Badr Gaddarine, les Fussistes ont égalisé grâce à Ayoub Nanah sur penalty (62e), avant de prendre l’avantage au temps additionnel par le biais de Reda Allaoui (90+5).



Quant au Hassania d’Agadir, il a été tenu en échec par l’Olympic de Safi 1-1.Youness Najari a ouvert le score pour le club safiot (19e), alors que Soufiane El Moudane a égalisé sur penalty (32e) pour le Hassania.



Le Maghreb de Fès, quant à lui, a battu, au stade Saniet Rmel, le Moghreb de Tétouan par 2 buts à 0. Le MAS s’est imposé grâce aux buts de Lahssen Gourbi (52e) et Mohamed El Badoui (90+5).

A l’issue de ce match, le bureau dirigeant du MAT a décidé de remercier le coach du club, Ismaïli Alaoui qui a tenu le temps de la phase aller avant de rejoindre le lot des entraîneurs limogés.



"Nous portons à la connaissance de tous les supporters du club, que nous avons décidé de mettre fin au contrat de l'entraineur de l'équipe, Mohamed Alaoui Ismaili, en raison des résultats négatifs", a indiqué la direction du club dans un communiqué.



"En attendant de trouver un successeur à la hauteur des aspirations, la direction du club a confié au staff adjoint la mission de diriger l'équipe lors du prochain match contre l'équipe de l'Olympic de Safi, prévu le 10 février, dans le cadre de la 17e journée de la Botola", a noté la même source.



Bonne opération de l’Union de Touarga qui a surclassé en déplacement la Renaissance de Zemamra par 2 buts à 1.

La RCAZ a ouvert le score sur un but de Hamza Ait Allal (62e), mais elle a fini par céder après les réalisations de Taoufik Bentayeb (71e) et Souhil Zemrat (90+1).



Le cinquième match, disputé mercredi au stade El Bachir à Mohammedia, a tourné à l’avantage de l’IRT au détriment de la JSS (3-1). Le club du Détroit a eu le dernier mot grâce aux réalisations d’Ahmed Chentouf (6e), Ismail Khafi (57e) et Abdellatif Akhrif (90+4). L’unique but de la JSS a été inscrit par Houssine Rahimi (39e).