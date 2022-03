Le WAC vendange des points, le Raja en profite

La course poursuite entre le Wydad et le Raja, entamée depuis quelques manches déjà, ne manquera certainement pas de battre son plein. Au titre des matches décalés de la 19ème journée de la Botola Pro D1 de football, disputés mardi, les Rouges et les Verts ont connu des fortunes diverses : la WAC a été accroché à Berrechid par le Youssoufia local (0-0), au moment où les Verts ont assuré l’essentiel,s’offrant l’IRT sur le court score de 1 à 0.

Devant des gradins combles du complexe municipal de Berrechid, le WAC n’a pu rendre la même copie livrée samedi dernier contre le Zamalek pour le compte du troisième acte de la Ligue des champions d’Afrique. Petite prestation des Rouge et Blanc face à des Herizis dans de beaux draps qui ont terminé les ultimes souffles de la partie (90+7) à dix après l’expulsion d’Abdelfatah Aït Ahmad par l’arbitre Mohamed Bellote.

Le Wydad, qui reste sur une défaite à la maison devant le HUSA, n’a pu relancer sa machine en championnat, voyant son capital points arrêté à 40 unités, soit uniquement trois longueurs d’avance sur le Raja, tombeur, comme précité, de l’Ittihad de Tanger par 1 à 0. Deuxième sortie des Verts devant leurs supporteurs qui étaient présents en masse dans les tribunes du complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Une présence qui a fait beaucoup de bien aux protégés du coach intérimaire Bouchaïb Lambarki qui ont dû attendre la seconde période pour trouver le chemin des filets grâce au jeune Soufiane Benjdida qui, tout en étant un réserviste, a pu inscrire jusqu’ici quatre buts.

Le dernier match comptant pour cette 19ème journée devait opposer hier le Hassania d’Agadir à la Renaissance Sportive de Berkane.

Pour ce qui est des autres matches comptant pour cette manche, ils ont débouché sur les résultats suivants : OCS-FUS : 2-1, SCCM-RCOZ : 4-1, MAS-MCO : 1-0, OCK-JSS : 0-0 et ASFAR-DHJ : 3-1.

Il y a lieu de signaler que le championnat se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 20ème journée. Le bal sera ouvert vendredi par les oppositions RCOZ-OCS et CAYB-MAS. Samedi, trois matches sont à l’ordre du jour, à savoir MCO-HUSA, WAC-SCCM et FUS-AS FAR, tandis que le programme dominical se décline comme suit : DHJ-OCK, IRT-JSS et RSB-Raja, un match au sommet en vue de tourner la page de cette 20ème journée qui annonce le début du dernier tiers de l’exercice.