Le WAC tout près du titre honorifique de champion d’automne

Devant être entamée vendredi par les rencontres RSB-RCOZ et Raja-HUSA, la 13ème journée de la Botola Pro D1 de football se poursuivra ce week-end.



Une reprise de compétition, après une trêve d’un peu plus d’un mois, qui s’annonce sous de bons auspices, du fait que chacun des seize acteurs du concours cherchera soit à continuer sur sa lancée, soit à relancer sa machine.



Pour samedi, trois parties sont au programme dont l’affiche sera sans aucun doute l’opposition du stade El Abdi à El Jadida entre le Difaâ local et le Wydad. Un match qui promet où l’avantage du terrain ne devrait plaider en aucun cas en faveur des Doukkalis qui devront faire sans leur entraîneur Abdelhak Benchikha, bloqué en France après la fermeture des frontières.



Les Rouges sur une dynamique positive depuis le début de l’exercice, avec à la clé dix victoires contre deux nuls, ce qui reste jusqu’ici le meilleur parcours du club lors de toute son histoire, auront à cœur de conserver cette cadence et d’assurer pour de bon le titre honorifique de champion d’automne.



Les deux autres rencontres de samedi ne manqueront point d’attrait à commencer par le sommet du bas du tableau entre le MCO et le FUS. L’équipe oujdie, coachée désormais par Hilal Tayer qui a remplacé l’Algérien Nabil Nguiz, n’aura pas la tâche facile devant une formation rbatie sommée de glaner des points dans l’espoir de fuir la zone menant tout droit à l’étage inférieur.



Au complexe Moulay Abdellah à Rabat, l’ASFAR, troisième du classement, affrontera un Chabab de Mohammedia mal en point suite au mouvement de grève mené par les joueurs du club qui réclament leurs dus. Sur le papier, les Militaires partent favoris, à moins d’un sursaut des poulains de M’Hamed Fakhir dont les performances fonctionnent en dents de scie.



En ce qui concerne les rencontres dominicales, la Jeunesse Salmie accueillera à Berrechid le CAYB. Un match à placer sous le signe de l’équilibre, tout comme d’ailleurs la rencontre qui mettra aux prises l’OCK, qui peine à trouver la bonne cadence, et le MAS bien lancé ces derniers temps.



Enfin, le dernier match programmé opposera au Grand stade de Tanger l’IRT à l’OCS. Sous la conduite du technicien argentin Michel Gamondi, les Azzurblancos, qui restent sur une victoire avant la trêve, sont tenus de sauvegarder cet élan en vue de soigner davantage leur classement. Scénario que les hommes d’Abderrahim Taleb tâcheront d’avorter, d’autant plus qu’ils en ont les moyens et le mental suite à leur récente performance, la victoire sur le Raja.



Mohamed Bouarab



Programme 13ème journée

Samedi

16h00 : DHJ-WAC au stade El Abdi à El Jadida

18h15 : MCO-FUS au stade d’honneur à Oujda

20h30 : ASFAR-SCCM au complexe Moulay Abdellah à Rabat



Dimanche

16h00 : JSS-CAYB au complexe sportif à Berrechid

18h15 : OCK-MAS au complexe OCP à Khouribga

20h30 : IRT-OCS au Grand stade de Tanger