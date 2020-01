Le WAC surclasse le HUSA dans un match à rebondissements

Le bal de la 13ème journée de la Botola Pro 1 de football a été ouvert jeudi par la rencontre qui a opposé le WAC au HUSA au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca. Une confrontation qui a tenu toutes ses promesses et a tourné à l’avantage des Rouges sur le score de 3 à 2.

Un match à rebondissements où l’arbitre Yassine Bouslim a ravi la vedette en optant pour la compensation, et ce après avoir refusé dans un premier temps un penalty pour une faute de main d’un défenseur gadiri, se rattrapant à tort par la suite pour accorder un tir au but généreux suite à une faute commise sur Badii Aouk en dehors de la surface de réparation.

Jabrane à la transformation n’a pas laissé filer cette occasion pour ouvrir la marque à la 36ème minute, mais ce n’était que partie remise. Le virevoltant soussi Karim El Barkaoui, auteur d’un triplé face à San Pedro en Coupe de la CAF, allait remettre le coup de la distinction pour brûler la politesse à l’arrière-garde wydadie et remettre les pendules à l’heure à la 40ème minute.

De retour des vestiaires, le même El Berkaoui a encore frappé pour doubler la mise, obligeant les locaux, soutenus comme à l’accoutumée par leur nombreux public, à appuyer davantage sur le champignon en vue de déséquilibrer une défense gadirie qui veillait bien au grain. Et ce n’est qu’à l’heure de jeu que Kazadi Kansengu est parvenu à remettre les pendules à l’heure, avant que le défenseur Hamza Asrir n’offre le but de la victoire à ses partenaires à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

Une victoire faite pour booster le moral des Rouge et Blanc qui seront coachés à partir de la semaine prochaine par un nouvel entraîneur, devant être présenté ce samedi et l’on parle du Français Sébastien De Sabre pour qui la maison wydadie n’a pas de secret.

Du côté du HUSA, il s’agit là de sa septième défaite et la sixième sous la houlette de Mhamed Fakhir vivement critiqué depuis sa prise de fonction, alors qu’il n’a pas été favorisé par les circonstances et les blessures qui ont contraint plusieurs cadres de l’équipe au forfait. Restera, restera pas, l’avenir de Fakhir du côté de la capitale du Souss se dessine en pointillés, même si le coach réussit de belles choses avec l’équipe en Coupe de la Confédération.

Par ailleurs, cette 13ème manche du championnat devait se poursuivre hier par la rencontre DHJ-RCOZ, tandis que samedi trois matches sont à l’ordre du jour, dont l’affiche MCO-MAT dont le coup d’envoi sera donné à partir de 19 heures au stade d’honneur à Oujda. Deux formations qui pratiquent un football aussi plaisant qu’efficace qui plus est sont décidées à ne pas lâcher du lest vers la fin de la phase aller, même si c’est le cas pour les Tétouanais qui tâcheront cette fois de vendre cher leur scalp.

Les deux autres matches ne manqueront pas d’attrait à commencer par un CAYB-FUS, deux équipes sur une dynamique positive. Alors que la confrontation ASFAR-RBM se veut sur le papier à la portée des Militaires sommés de rectifier le tir après leur défaite à la maison devant le Youssoufia de Berrechid. D’ailleurs, l’occasion s’y prête en donnant la réplique au Raja de Béni Mellal, cancre du service par excellence qui en douze sorties n’a pu engranger que deux petites unités.

Dimanche à 19 heures au stade municipal de Berkane, place à l’explication au sommet entre la RSB et le Raja. Les Berkanis, leaders, et qui restent sur un cinglant revers concédé à Zemamra (5-0) et une défaite sans grande conséquence en Coupe de la CAF devant les Congolais de Motema Pembe (1-0) seront sommés de secouer le cocotier devant des Verts, bien en jambes et auteurs ces derniers temps de bonnes performances sur tous les tableaux dans lesquels ils sont engagés.

A signaler que le dernier match de cette journée, la seconde depuis l’entame de l’exercice à se jouer dans son intégralité, est programmé le 23 courant à 19 heures entre l’IRT et l’OCS avec comme cadre, bien entendu, le Grand stade de Tanger.