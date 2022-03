Le WAC s’offre le SCCM et consolide son statut de leader

Football scolaire

Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ont organisé, samedi à Salé, une cérémonie en l’honneur de l’équipe nationale féminine de football scolaire, sacrée au championnat d’Afrique de cette discipline organisée les 19 et 20 février à Kinshassa, capitale de la République démocratique du Congo.



Cette cérémonie, qui s’est déroulée au complexe Mohammed VI de football de Maâmoura, a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, président de la Fédération royale marocaine du sport scolaire, Chakib Benmoussa et le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa. En marge de cette cérémonie, à laquelle a pris part le sélectionneur national Vahid Halilodzic, des prix d'encouragement ont été distribués aux joueurs des équipes nationales du football scolaire. En finale, l’équipe nationale féminine a battu l’Afrique du Sud par 1 but à 0.



En demifinale, elle s’est imposée face au Bénin sur le score de 2 buts à 1. A signaler, en dernier, lieu que le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, président de la Fédération royale marocaine du sport scolaire et le président de la FRMF ont présidé la cérémonie de signature d’une convention de partenariat et de coopération entre le ministère, la Fédération et la Fondation Sports Education Solutions.



Karaté

La sélection marocaine a pris part au premier séminaire de paix d'Abraham de karaté, organisé dernièrement en Israël. Ce séminaire de trois jours a été une occasion en or pour l’apprentissage et l’échange d’expérience entre karatékas, avec la participation phare des délégations marocaine, italienne et israélienne, indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de karaté et disciplines associées. A cette occasion, Said Cherrat, viceprésident de la Fédération royale marocaine de Karaté et disciplines associées, a signé une convention d’entraide entre la Fédération marocaine de karaté et la Fédération israélienne, fait-on savoir.



Kick-Boxing

La ville de Hammamet abrite, le 1er avril prochain, un tournoi international de Kick-Boxing avec la participation du Maroc, apprend-on auprès des organisateurs. Quatre autres championnats africains, dont un tournoi féminin seront également organisés à Hammamet durant cette période, précise-t-on de même source. Ces tournois qui se dérouleront à la salle de Hammamet, réuniront une dizaine de pays, à savoir le Maroc, la Tunisie, la France, la Belgique, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, les Pays Bas, le Sénégal, le Cameroun et l'Italie.