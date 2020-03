Le WAC retrouve les commandes

Le Wydad de Casablanca a repris la tête du classement du Botola Pro D1 à la faveur de sa victoire jeudi sur la pelouse de l'Ittihad de Tanger (2-0), au terme d'un match retard comptant pour la 18è journée.

Grâce à un somptueux but inscrit par Mohamed Nahiri sur coup franc à la 62ème minute de jeu, les hommes de Juan Carlos Garrido ont ouvert la marque et pris l'avantage. Son coéquipier Yahya Jabrane a doublé la mise sur penalty à la 90è minute après consultation du VAR, permettant aux Wydadis de décrocher les trois précieux points de la victoire.

Cette victoire permet au WAC de reprendre sa place de leader du classement avec un total de 36 points, suivi de près par le Mouloudia d'Oujda (2è, 34 pts), tandis que le club du Nord est avant-dernier avec 15 unités.

A l’instar du Wydad, le FUS de Rabat a arraché la victoire en déplacement sur la pelouse de la Renaissance de Berkane (1-0), et ce pour le compte de la 18ème journée.

Grâce à l'unique but de la rencontre signé Jean-Joseph Kombous, les Fussistes qui partageaient la troisième marche du podium avec les Berkanis, ont réussi à s'imposer lors d'une partie très disputée entre les deux clubs.

Cette neuvième victoire de la saison a permis au club de la capitale de décrocher la deuxième marche du podium avec un total de 35 points. Pour sa part, la Renaissance, qui s'est créé plusieurs occasions sans parvenir à prendre l'avantage, occupe désormais la quatrième position avec 32 points.

Le troisième match de mise à jour (18ème journée) disputé jeudi entre l’ASFAR et le HUSA, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, s’est soldé sur une issue de parité (1-1).

Les Militaires ont ouvert le score à la 49è minute de jeu par l'intermédiaire d'Abdelilah Amimi, avant que Karim El Berkaoui ne remette les pendules à l'heure sur penalty à la 64è minute.

Lors des vingt dernières minutes de la rencontre, les hommes de Mustapha Oucherif auraient pu arracher la victoire sur la pelouse des Militaires réduits à dix après l'exclusion du défenseur Aymen Chabani, mais ils ont manqué de réalisme devant le but.

Au terme de la rencontre, le club de la capitale stagne à la cinquième place du classement avec un total de 31 points, tandis que le club gadiri occupe la quatorzième position avec 17 unités.

Par ailleurs, le championnat devra se poursuivre pour le compte de la 21ème journée, selon le programme suivant:

Samedi

18h00 : CAYB-MCO au complexe municipal de Berrechid

20h00 : OCS-MAT au stade El Massira à Safi

Dimanche

18h00 : DHJ-ASFAR au stade El Abdi à El Jadida

Lundi

16h00 : IRT-RSB au Grand stade de Tanger

18h00 : WAC-OCK au complexe Mohammed V à Casablanca

20h00 : FUS-RBM au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat

NB : Le match HUSA-Raja a été reporté.