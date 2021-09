Le WAC pour défendre sa couronne

Le Wydad de Casablanca (WAC), champion du Maroc en titre, entamera la prochaine saison de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, qui démarrera vendredi prochain, avec l'ambition affichée de conserver sa couronne et de partir à l’assaut du titre africain en Ligue des champions. Le WAC a largement remanié son effectif lors du mercato estival en vue d’entamer sous de bons auspices la nouvelle saison de la Botola. Après le départ du coach tunisien Fouzi Benzarti et l’arrivée de Walid Regragui, dans la foulée notamment de l’échec cuisant des Rouge et Blanc en demi-finale de Ligue des champions (éliminés par le club sud-africain de Kaizer Chiefs), le club casablancais semble déterminé à défendre son titre national et à retrouver sa place légitime sur le podium africain. A cet égard, l’ancien coach du FUS de Rabat aura la lourde tâche de former une équipe solide et homogène,tout en tentant d’éviter de commettre les mêmes erreurs que son prédécesseur. En fait, le WAC jouait la saison écoulée sur trois fronts (Ligue des champions,Coupe du Trône et Botola) et s’est vu brusquement éliminé des deux premières compétitions pour se contenter du titre national. Les Rouge et Blanc évolueront sans leur meilleur buteur Ayoub El Kaabi, qui jouera en Turquie, dans les rangs de Hataspor, et sans une autre piècemaîtresse, à savoirlemilieu de terrain Walid El Karti qui aurait rejoint la formation égyptienne du Zamalek. Il va sans dire que ces deux départs pèseront lourdement sur le banc wydadi, mais les arrivées d’autres joueurs à l’instar de SalaheddineBenyechou, en provenance de l’Olympic Safi, Jalal Daoudi (AS FAR) et Reda Jaadi (FUS Rabat), entre autres, vont certainement donner du sang neuf au contingent wydadi. Ainsi, Ben Yechou (21 ans), qui a entamé en fanfare la saison écoulée en marquant un super hatrick en faveur de l’OCS contre le Difaâ El Jadida lors de la première journée, aura la possibilité de briller davantage en évoluant dans un grand club du calibre du WAC. En prévision de cette saison, le club a jeté son dévolu surla ville de Saïdia pour bien peaufiner ses armes. A cette occasion, il a disputé le tournoi feu Ahmed Antifit, l’occasion pour le nouveau coach d’avoir une vision plus claire sur le niveau des différents joueurs et de combler les éventuelles lacunes. Ainsi, le club casablancais a réussi à décrocherle titre de ce tournoi amical de pré-saison, organisé par le Racing Athlétic Club (RAC) et délocalisé à Berkane. Le tournoi a connu la participation de la Renaissance de Berkane, du Youssoufia de Berrechid et du RAC de Casablanca. Décidément, l’enjeu est de taille pour le nouvel entraîneur en vue de former une équipe compétitive, capable de rivaliser au plus haut niveau, notamment sur la scène africaine.Et c’est pour cette raison que Regragui semble avoir mis tous les armes à contribution en vue de hisser les capacités physiques de ses joueurs. L’équipe a disputé la semaine passée un match amical face à un grand ténor du football africain, en l’occurrence le TP Mazembe de la RD Congo, qui s’est soldé par un nul blanc. Les coéquipiers de Reda Tagnaouti ont joué un autre match contre l’Olympic de Safi, remporté par les Wydadis 2-1. Lors de la première journée de cette saison, le WAC croisera le fer avec l’Ittihad de Tanger. Le Wydad est le club qui détient le record de titres de champion du Maroc, avec 21 sacres depuis 1948, dont 16 depuis la création de la Fédération Royale marocaine de football en 1956, devant l’AS FAR (12) et le Raja de Casablanca (12), alors que le KAC de Kénitra et le Moghreb de Fès sont à égalité (4).