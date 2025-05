Le WAC officialise l'arrivée de Nordin Amrabat et nomme Amine Benhachem entraîneur

Le Wydad de Casablanca a officialisé, samedi, l'arrivée de l'ancien international marocain, Nordin Amrabat, "en perspective des échéances à venir".



"Dans le cadre du renforcement de son effectif en perspective des échéances à venir, la direction du Wydad de Casablanca annonce avoir recruté officiellement Nordin Amrabat", s'est félicité le club Rouge et Blanc sur ses réseaux sociaux.



Dans le même cadre, le Wydad de Casablanca s'est également attaché les services de Hamza El Hanouri et du Burkinabé Aziz Ki.

Le WAC participera au prochain Mondial des clubs dans sa nouvelle version, prévu du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis. Il évoluera dans le groupe G aux côtés de Manchester City, la Juventus et Al Ain émirati.



Pour sa part, Amrabat dispose d'une riche expérience sur les pelouses européennes. Il a évolué dans plusieurs clubs de renom tels que le PSV Eindhoven (Pays-Bas), Kayserispor et Galatasaray (Turquie), Málaga et Cadix (Espagne), Watford (Angleterre), Al-Nassr (Arabie saoudite), l'AEK Athènes (Grèce), puis plus récemment Hull City.

Le club casablancais a également annoncé, samedi, la nomination du cadre national, Mohamed Amine Benhachem, nouvel entraîneur de l'équipe.



L'ex-entraîneur de la Renaissance Zemamra succède au Sud-Africain Rulani Mokwena dont le contrat a été résilié officiellement par le Wydad de Casablanca après la fin de la Botola.

Benhachem, alors directeur sportif du Wydad, avait assuré l'intérim de Mokwena sur le banc de l'équipe lors des derniers matchs du championnat en raison de l'indisponibilité du coach sud-africain pour des raisons "exceptionnelles".



Ancien joueur du Wydad, Benhachem sera aux commandes des Rouges au prochain Mondial des clubs dans sa nouvelle version, prévu du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis.