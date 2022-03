Le WAC n’est pas le premier club marocain à vaincre le Zamalek au Caire

«Le Wydad de Casablanca est devenu la première équipe marocaine à vaincre le Zamalek au Caire », s'est félicité son entraîneur, Walid Regragui qui semble ne pas trop se rappeler de l’épopée du Raja en Coupe arabe 2006. Les Aigles Verts avaient, lors de cette compétition, battu le Zamalek au Caire (3-0), pour le compte des huitièmes de finale retour.



C’est d’ailleurs le Raja qui a été sacré champion de cette édition de la Coupe arabe, en s’offrant, en deux manches (2-1 ; 1-0), un autre club égyptien, ENPPI Club.



Walid Regragui, a par ailleurs, souligné qu’il s’agit "d’une victoire méritée pour le Wydad qui a réalisé un exploit en battant, au Caire, le Zamalek qui compte dans ses rangs de très bons joueurs". "Nous avons imposé notre style de jeu et réussi à empêcher les joueurs égyptiens d'atteindre le but wydadi en fermant les espaces", a-t-il ajouté, notant que les rencontres contre le Zamalek sont toujours difficiles et très disputées.



Remerciant les joueurs wydadis pour les efforts fournis tout au long de la rencontre, Regragui a exprimé son souhait de voir Achraf Bencharki et Mohamed Ounajem revenir au WAC.

De son côté, le directeur général du Zamalek, Oussama Nabih, a déclaré que son équipe a manqué de réussite et raté l'occasion de se qualifier au quart de finale, regrettant que les joueurs égyptiens n'aient pas pu convertir les occasions qu'ils ont créées notamment en première période.



Le Wydad a gagné en confiance après son but marqué depuis le point de penalty, a-t-il fait observer, expliquant que la situation s'était compliquée bien avant cette rencontre, puisque l'équipe égyptienne n'est parvenue à gagner aucun de ses trois premiers matchs sous la direction de son ex-entraîneur, le Français Patrice Carteron.