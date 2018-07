Le WAC intéressé par les services d’un attaquant brésilo- camerounais

La direction du Wydad ne veut rien lâcher et tient absolument à dénicher un attaquant de pointe en mesure d’apporter un plus à l’équipe. Aux dernières nouvelles, le WAC pourrait s’attacher les services d’un joueur brésilien d’origine camerounaise, Diederrick Joel Tagueu Tadjo, attendu à Casablanca au début de la semaine prochaine.

Pour le moment, les Rouges n’ont pu recruter que trois joueurs, à savoir le Tunisien Oussama Derraji, le Nigérian Papa Tunde et l’ex-sociétaire du Hassania d’Agadir, Badii Aouk, sachant qu’ils étaient en pourparlers avec le Libérien William Jebbour qui connaît bien la maison. Sauf que rien de concret n’a suivi, d’autant plus que le coach du club, Fouzi Benzarti, avait déclaré qu’il ne voyait aucun problème si le WAC ne parviendrait pas à faire signer un avant-centre de métier du moment que l’effectif est bien étoffé.

Etant donné que le club est engagé sur plusieurs tableaux, il est appelé à mettre tous les atouts de son côté s’il veut jouer à fond ses chances. A cet effet, le président du Wydad, Saïd Naciri, avait indiqué que le WAC était toujours en quête d’un bon attaquant et qu’il est fort probable que l’élément recherché soit Diederrick Joel Tagueu Tadjo.

Celui-ci avait entamé sa carrière professionnelle en 2012 au championnat brésilien. Il avait porté les couleurs de Londrina EC (2012-2014), avant de rejoindre Coritiba FBC (2014 : 20 matches-8 buts), Cruzeiro EC (2015 : 24 matches-3 buts), Santos (2016 : 35 matches-7 buts), Botafogo (2017 : 10 matches : 1 but) et Aval FC (2017 : 21 matches-3 buts). La saison dernière, il a été prêté au club portugais du CS Maritimo avec lequel il avait disputé 15 rencontres et inscrit 9 buts.

Pour ce qui est de son expérience internationale, Joel Tagueu a pu prendre part aux phases finales de la Coupe d’Afrique des nations, catégorie des juniors en 2011, alors que durant son passage au championnat brésilien, il avait disputé 7 matches de la Coupe Libertadores.

A rappeler que si ce transfert prend forme, Joel Tagueu pourrait être ajouté à la liste africaine du Wydad engagé dans la 22ème édition de la Ligue africaine des clubs champions. Le WAC, tenant du titre, a terminé la phase aller de la C1, édition 2018, en pole position avec 5 points ex aequo avec l’équipe guinéenne de Horoya Conakry, devant AS Port du Togo (3 pts) et Mamelodi Sundowns de l’Afrique du Sud (2 pts).

La prochaine sortie des Rouge et Blanc, comptant pour la quatrième manche de la phase de poules (groupe C) est prévue le 28 de ce mois au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca contre le Horoya Conakry. Ce match sera sifflé par l’arbitre botswanais Joshua Bondo qui sera secondé par Arsénio Chadreque Marengula du Mozambique et Souru Phatsoane du Lesotho.