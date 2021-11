Le WAC et le Raja ne lâchent rien

Le Wydad de Casablanca (WAC) s'est imposé par 4 buts à 3 face à la Jeunesse sportive Salmi (JSS), dans le cadre de la 11e journée de la Botola Pro D1 "Inwi", disputée vendredi au stade municipal de Zemamra. Le Wydad a géré jusqu'à la fin son avance obtenue pendant la première partie (1-2) et a achevé le match sur le score de 3-4.



Les Rouges ont ouvert la marque à la 15e minute avec une réalisation d'Achraf Dari. Ils ont par la suite enfoncé le clou sur un but de Jalal Daoudi à la 22e minute, avant que la JS Salmi ne réduise l'écart à la 31e minute avec un but de Zakaria Belmaachi.



Au retour des vestiaires, Guy Mbenza est parvenu à inscrire un doublé (51e et 73e) augmentant ainsi l'avance des hommes de Walid Regragiui. Haytham El Bahja a diminué le score à 4 buts à 3, sur deux penalties (76e et 86e).



Au terme de cette rencontre, le WAC, 29 points, reste à la première place du classement, alors que la JSS se maintient à la troisième place avec 19 points.



Dans l’autre match disputé vendredi, le Raja de Casablanca (RCA) a battu in extremis par 2-1 le Chabab de Mohammédia (SCCM) au stade municipal de Berrechid.



Mené par 1 but à 0 à la pause, le Raja a repris l'ascendant pendant la seconde mi-temps pour au final remporter la victoire par 2 buts à 1.



Lors de la dernière saison, les Verts avaient défait le Chabab (1-0) à l'occasion de la 5e journée, avant de s'imposer en phase retour (20e journée) par 2 buts à 1.



Kamal El Keraa a ouvert le score pour les visiteurs à la 45e minute, avant que les coéquipiers de Mohcine Metouali n'égalisent grâce à Moustapha Kouyaté (71è). Mahmoud Benhalib a, pour sa part, marqué le but de la victoire (88e) pour les hommes du nouvel entraineur belge, Marc Wilmots.



Suite à ce succès, le RCA occupe toujours la deuxième place du classement (24 pts), alors que le SCCM, 14 points, demeure à la septième position.



Samedi, le Maghreb de Fès (MAS) s'est octroyé 3 points en surclassant le Hassania d'Agadir (HUSA) par 1 but à 0 au complexe sportif de Fès.



Menant au score à la mi-temps par 1à 0, les Massaouis ont su maintenir leur avance jusqu'au coup de sifflet final.



La victoire a été obtenue grâce à Mohammad El Fakih, marqué sur penalty dès la 8e minute.

Quant au FUS de Rabat (FUS), il s'est incliné face à la Renaissance de Berkane (RSB) sur le score de 1 but à 0, au stade municipal de Berkane.



Après avoir terminé la première mi-temps sur un score nul (0-0), Berkane l'a finalement emporté 1 à 0, but signé Youssef Zghoudi à la 56ème minute, sachant que le joueur de la RSB, Soufiane El Moudane, a été renvoyé aux vestiaires à la 90e minute.



Au terme de cette rencontre, la Renaissance de Berkane, 19 points, grimpe à la troisième place, alors que les Fussistes se maintiennent à la 14e place du classement avec 8 points.

Enfin, l'Association Sportive des FAR (AS FAR) et l'Olympic de Safi (OCS) ont fait match nul (1-1), au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.



Les visiteurs ont ouvert le score par Hamza Khabba (19è), avant que Mohamed Chibi n'égalise pour les Militaires à la 90è minute de la rencontre.



A l’issue de cette rencontre, l’AS FAR occupe la 3è place du classement avec 19 points, tandis que l’Olympic de Safi est 11è avec 10 unités.



Il convient de rappeler que trois rencontres devaient être disputées dimanche à savoir MCO-DHJ, OCK-CAYB et IRT-RCOZ.