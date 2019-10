Le WAC et le Raja bien partis pour franchir le cap inaugural de la Coupe Mohammed VI des clubs champions

Après l’épreuve continentale, les deux clubs phares de la métropole se mettent au mode régional. Le WAC et le Raja seront ainsi appelés, ce jeudi, à disputer leurs matches retour comptant pour les 32èmes de finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions. Les Rouges auront à accueillir à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca la formation soudanaise d’Al Merrikh, alors que les Verts affronteront à 17 heures au stade Faiçal Al Husseini à Al Qods l’équipe palestinienne d’Al Hilal.

A propos de cette dernière confrontation, à forte charge symbolique, le Raja l’abordera avec un léger avantage au match aller, une victoire sur la courte marque de 1 à 0. Sur place depuis hier, la délégation rajaouie a pu regagner la ville d’Al Qods, avec dans ses rangs Omar Boutayeb, Hamid Aheddad et Abderrazak Ghazout qui ont obtenu, en fin de compte, un laissez-passer pour entrer dans les territoires occupés.

Si lors du premier acte tout portait à croire que le Raja allait s’imposer sur un large score, la seconde manche au stade Faiçal Al Husseini, fraîchement rénové, est bien loin d’être une mince affaire. Les joueurs palestiniens auront à cœur de se donner à fond devant leur public et pourquoi pas créer la surprise. Aux Rajaouis de se ressaisir et de se montrer, contrairement à leurs précédentes sorties, mieux appliqués à la conclusion.

En ce qui concerne le Wydad, il n’aura d’yeux ce soir que pour le ticket du prochain tour mais avant il faut se défaire de son un coriace adversaire d’Al Merrikh, habitué aux épreuves régionale et continentale. Il est vrai que le WAC débutera le match en étant qualifié, suite au match nul un partout de l’aller, mais il faudra se méfier de cette équipe soudanaise qui ne manquera pas de jouer son va tout.

Devant son public et pour son dernier match au Complexe Mohammed V qui fermera ses portes pour la énième fois, le WAC partira avec les faveurs des pronostics, d’autant plus qu’il voudra confirmer son éclatant succès en Ligue des champions après avoir taillé en pièces, dimanche dernier, la modeste formation mauritanienne de FC Nouadhibou (4-1).

Si le WAC et le Raja lorgnent le tour des seizièmes de finale de la Coupe Mohammed VI des clubs champions, c’est déjà chose faite pour l’Olympique de Safi en droit de se targuer de sa performance à Manama. Les Safiots sont parvenus à surclasser mardi le club bahreïni du Rifaa sur la marque de 1 à 0, but de Koffi Davy Boua à quatre minutes de la fin du temps réglementaire, sachant qu’à l’aller l’OCS avait été accroché au stade El Massira à Safi, un partout.

Les protégés de Guisser ont joué intelligemment, laissant lors de la première mi-temps l’initiative aux locaux avant de se montrer entreprenants lors du second half. Il faut dire qu’au vu de la chaleur accablante, il était impossible pour les joueurs de maintenir une cadence élevée et il fallait gérer les efforts et attendre le moment opportun pour passer à l’acte. En dépit du fait d’avoir vendangé bon nombre d’occasions, les Safiots ont pu, tout de même, se rattraper pour atteindre leur objectif et combler de bonheur leurs supporteurs sommés cette fois-ci de se déplacer en masse à l’occasion de leur prochaine sortie en cette compétition.